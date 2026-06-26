‘Es mentira’: Personal de enfermería se une en defensa de Abel Elías y exige justicia

CULIACÁN._ En un acto de unidad y consternación, compañeros y amigos del enfermero Abel Elías alzaron la voz en busca de limpiar su memoria y denunciar las condiciones de vulnerabilidad en las que labora el personal sanitario.

El trabajador del Hospital General Regional Número 1, quien fue detenido por presunto robo de medicamento de alta especialidad y posteriormente asesinado en Culiacán, fue recordado entre consignas y aplausos.

Los asistentes rechazaron las versiones o señalamientos que han circulado sobre Abel Elías, calificándolas de mentiras.

Durante la concentración, los presentes manifestaron su indignación ante lo que consideran un agravio a la trayectoria del enfermero.

“Es mentira lo que se dijo de él. Es mentira y todos lo sabemos”, expresaron.

Se enfatizó que el objetivo de la reunión es que la sociedad y las autoridades volteen a ver al gremio de enfermería y reconozcan su unión frente a las injusticias.

Aunque señalaron que todavía existen muchas incógnitas sobre las causas exactas que rodearon su situación, los manifestantes fueron enfáticos en que no están de acuerdo con las versiones que intentan manchar el nombre de Abel Elías.

El grupo rindió además un tributo al enfermero, gritando su nombre al unísono y brindando un fuerte aplauso en su honor.

A través de mensajes compartidos por su círculo cercano, se destacó la labor de Abel Elías como un profesional ejemplar.

“Te recordaremos como la gran persona y el gran enfermero que fuiste siempre”, señalaron.

La protesta también sirvió como una plataforma para visibilizar los riesgos que enfrenta el personal de salud en su entorno laboral.

Los allegados advirtieron que lo sucedido a Abel Elías es un reflejo de una problemática que podría afectar a cualquier trabajador del hospital.