¡Es momento de jugar! Gobierno del Estado invita a jóvenes a sumarse a la Jornada Nacional de Futbol

Culiacán, Sinaloa, miércoles 25 de marzo de 2026.– Como parte de la Estrategia Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, el Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), se invitó a las 32 entidades del país a sumarse a la Jornada Nacional de Futbol para las y los Jóvenes: Torneo de Cascaritas y Dominadas, que se llevará a cabo este jueves 26 de marzo.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Sinaloa, por medio de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), a través del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), se une a esta iniciativa con actividades en distintos municipios. Con la colaboración de los institutos municipales de la juventud, estos son algunos de los puntos donde podrás participar:

Ahome: Parque ferrusquilla Angostura: FovisssteCuliacán: Cancha Mundial Social (Blvd. Agricultores)Eldorado: Leopoldo Sánchez CelisElota: Cancha 2000, La Cruz.Escuinapa: Cancha de Futbol 7, Unidad deportiva.Salvador Alvarado: Secundaria General Federal 1Mazatlán: Cancha de futbol López mateosSinaloa: Canchas La Choya, Sinaloa de Leyva.

La jornada se realizará de manera simultánea en más de 140 canchas en todo el estado, gracias a la participación de la ciudadanía y diversas instituciones educativas que se sumaron a esta iniciativa.

Por su parte, el director del ISJU, Saúl Gerardo Meza López, destacó:“Llevaremos a cabo esta actividad con el propósito de dar seguimiento a las estrategias nacionales, al mismo tiempo que fomentamos el fútbol como una herramienta para impulsar la sana convivencia entre las juventudes, no solo de este sector, sino de todo Sinaloa”.

Para mayor información sobre las ubicaciones exactas y horarios de las actividades, puedes enviar un mensaje a las redes sociales de @ISJUMX o comunicarte vía WhatsApp al 667 346 0661.