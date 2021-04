Es momento de la mujer en Culiacán, dice Eli Montoya

Hoy Elizabeth tiene 31 años de experiencia y asegura que no cualquiera podría mostrarle algo nuevo en el Ayuntamiento y por eso se siente lista para convertirse en la primera Presidente Municipal de Culiacán, mujer elegida por votación.

“Fue un gran aprendizaje para mí, fue una de las experiencias más maravillosas que he tenido, ahí pude ver la gran necesidad, cómo es que muchas familias están en un estado de mucha vulnerabilidad, pero también ahí fue cuando me pude percatar, bueno, pude constatar de que en Culiacán habemos gente buena, trabajadora, solidaria, porque juntos en equipo pudimos sacar adelante muchísimas situaciones”, recuerda.

“El interés principal es tener mejor condiciones para todos los ciudadanos y ciudadanas, que tengamos mejores oportunidades para poder tener una mejor calidad de vida y contribuir en todo para que nuestra ciudad mejore en nuestros servicios públicos”, dijo Montoya Ojeda.

“Tener un excelente servicio de recolección de basura, tener un muy buen alumbrado público, nuestras calles pavimentadas, drenaje, servicios del agua al 100, banquetas en perfecto estado y por supuesto la rehabilitación y construcción de nuevos parques y espacios públicos en colonias populares, en las comisarías y en las sindicaturas”.

Ahora considera que está en un posición de hacer historia, pues como candidata del Movimiento Ciudadano asegura estar en la pelea por ganar la Presidencia en las elecciones del próximo 6 de junio.

“Por supuesto que sí, voy a ser la primera alcaldesa electa por Culiacán, así es como lo hemos sentido en estos días de campaña, la gente ha tomado el proyecto de una manera maravillosa, les gusta la idea de que sea una mujer que tome las riendas de Culiacán”, expresa.

Montoya Ojeda aseguró no sentirse en desventaja por no estar respaldada por la alianza de Morena-PAS o por la que conformaron el PRI, PAN y PRD, cuyos candidatos se ubican en una mejor posición en las encuestas.

Ahora lo toma como reto y explica que desde su punto de vista es mucho mejor la alianza que ella y el MC han podido hacer con la ciudadanía.

“Pues no es una desventaja, al contrario, es una gran ventaja la que tenemos porque nuestra alianza es una alianza con las ciudadanas y los ciudadanos y eso a la gente le ha gustado, nuestro compromiso es con ellos, de trabajar juntos de la mano y de tener un mejor Culiacán, entonces es una fortaleza y por eso estamos muy contentos”, señala..

- ¿Qué es lo que puede ofrecer Eli Montoya que no ofrezcan los otros candidatos?

Vamos a hacer equipo, vamos a escuchar, porque ha hecho falta escuchar las propuestas. Fíjate que los grandes proyectos han salido de personas como tú y como yo, que los han llevado a los gobiernos las propuestas y los gobiernos deciden tomarlos, entonces son programas maravillosos que han beneficiado a muchas personas, por eso mi gobierno va a ser un gobierno de puertas abiertas.

Montoya Ojeda recalca que su gobierno será 100 por ciento humano, con mucho acercamiento con todas aquellas personas que se encuentran con vulnerabilidad.

“... y los vamos a ayudar a salir adelante, porque claro que sí se puede”, expresó.

De la fórmula con Sergio Torres Félix, el ex Presidente Municipal de Culiacán, que perteneció al PRI toda su carrera y ahora es el candidato a la gubernatura por el Movimiento Ciudadano, Eli asegura que no tiene dudas de que es y será exitosa, pues no es la primera vez que trabajan juntos.

“Sergio Torres además de ser mi amigo es un hombre que ha dado excelentes resultados en el lugar donde él esté, cuando fue alcalde trajo mucha obra, mucha infraestructura al municipio de Culiacán, como el puente blanco, la rehabilitación del drenaje de la Aquiles Serdán, del Centro Histórico, de las calles Colón y Escobedo, las entrecalles, alumbrado de La Costerita, fue un gobierno que trabajó mucho en lo social”, recuerda.

“Yo fui directora general del DIF y llevamos muchos apoyos a las familias en las colonias populares, en las sindicaturas, y todo Culiacán conoce a Sergio”.

En 12 días de campaña, su evaluación es que ha salido por encima de sus expectativas.

“Hemos recorrido ya varias colonias, hemos estado en los cruceros, tocando casa por casa, hemos tenido eventos y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido magnífica, yo estoy encantada, porque hemos tenido buena aceptación, la gente está contenta que sea una candidata mujer y muy feliz también que sea un mujer quien esté al frente del municipio”.

La hija del secretario fundador del Stasac

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda nació el 24 de octubre de 1970

Está casada con Gerardo Romero David desde hace 25 años, y tienen dos hijas, Paola de 20 años, y Dana de 18 años.

Es hija de Arnulfo Montoya, de 76 años, quien es el secretario general fundador del Stasac, y de Juanita Ojeda, de 75 años.

“Gracias a él y a un grupo de hombres y mujeres valiente, hoy en el Ayuntamiento de Culiacán podemos gozar de muchas prestaciones”, señala.

Tiene otros tres hermanos, ella es la mayor, Patricia, Berenice y Arnulfo.

¿CUÁLES SON LAS PROPUESTAS DE ELI MONTOYA?

Subirá cada semana a la página web un informe sobre las acciones y logros de la semana, para que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo y pueda evaluar el trabajo.

“Haremos una revisión y reestructuración de procesos en los servicios de seguridad pública preventiva, que incluye seguridad vial; alumbrado público, aseo y limpia, alcantarillado, mercados y parques y jardines para prestar con calidad estos servicios”, expone.

“Vamos a fomentar una cultura de la Protección Civil, y vamos a fortalecer esta área que ha sido olvidada por el gobierno de Culiacán.

“Crearemos al menos dos centros de rescate y control canino para que los perros callejeros y los que han sufrido maltrato y abusos tengan lugar de atención y protección.

“Rescataremos del olvido en el que se encuentran cientos de parques públicos en el municipio. Daré atención personalizada y todo el apoyo institucional a los parques.

“Fortaleceremos la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Culiacán.

“Implantaré el sistema de presupuesto participativo para las 17 sindicaturas.

“Haremos de Culiacán uno de los centros culturales del noroeste del país, poniendo a la cultura en primer orden.

“Vamos a generar 20 nuevos centros deportivos integrales y reforzaremos los espacios deportivos municipales existentes e incluirán áreas para personas con discapacidad”.