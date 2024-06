“Desde que inicié muchos amigos han empezado a tener más emprendimientos, también me han pedido muchos consejos, también tengo muchos familiares que empezaron a emprender, y yo también me acerqué a otros emprendedores que tenían más tiempo.

Desde hace tres años, Sinaloa, fomenta el emprendimiento a través del programa Incúbate MX, en el que ofrecen capacitaciones gratuitas a personas que deseen introducirse al mercado con nuevos negocios.

De acuerdo al subsecretario de Fomento Económico, Ahuitzol López Apodaca, las cifras de interesados en iniciar su propio negocio ha aumentado casi al quíntuple en los últimos tres años.

“Hay una gran sed de emprender, cuando ves cómo ha crecido incúbate de mil 200 el primer año ahora a 5 mil este año, ves precisamente que hay una gran sed”.

Detalló que del total de emprendedores de este 2024, cerca del 20 por ciento tienen un empleo fijo, el cual desean llevar en paralelo con una nueva ocupación.

“Es muy normal el coemprendimiento del trabajo, más del 20 por ciento en incúbate tienen un trabajo y tienen una taquería o tienen una pizzería en las noches, chiquitas, o tienes sus hot dogs. O tienen su espacio para el tema del teatro”.

Para Elisa hay muchos motivos para emprender, uno de ellos es sustituir las formas de empleo tradicionales y otra el decidir el lugar dónde emplearte.

“Me parece una excelente idea emprender en Culiacán porque hay muchas oportunidades y muchísimas personas que consumen productos locales en Culiacán y sobre todo ahorita hay un furor muy fuerte alrededor de las artesanías”.

Por su parte, López Apodaca opinó que la decisión de emprender en paralelo a un trabajo formal no significa otra cosa más que un tema de pasiones por diversas actividades y que muchas veces esos intereses particulares no tienen ninguna relación con la carrera que estudiaste.

“Creo que es algo muy normal en el tema de que se esté combinando, el tema de un trabajo y el tema de un emprendimiento y va a seguir creciendo.

“Porque son distintas pasiones y en ese sentido hay oportunidades laborales que te apasionan, que te gustan y los emprendimientos tienen que ver con gustos muy particulares que no tienen a veces nada que ver con el tema que tú estudiaste profesionalmente”.

Sin embargo, explicó, muchas veces en esas pasiones se experimenta y mientras el negocio no alcanza el éxito esperado, no puedes dejar tu trabajo actual hasta que no genere los resultados deseados.

“Los emprendimientos son pasiones y en esas pasiones ellos están probando, experimentando y en esa combinación, mientras el negocio no es lo que tenía que ser, pues tú no puedes dejar tu trabajo hasta que no dé lo que tiene que dar, pero es muy común el tema de emprender en paralelo en el tema del trabajo y es muy natural dentro de los países anglosajones tener el trabajo formal y tener un pequeño emprendimiento”.