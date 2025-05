Es necesario activar presupuesto para emergencia ante crisis de seguridad de Sinaloa: CESP

De no aplicarse un presupuesto adecuado para la situación de seguridad presente en el estado esta se podría extender al menos a su primer aniversario, dio a conocer el experto en seguridad pública Miguel Calderón Quevedo, titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Expuso que en el tema presupuestal el gobierno debe atender la situación de inseguridad de la misma manera que una emergencia.

“El llamado frente a esto es que estamos en una situación de emergencia, en una situación de crisis y que frente a una situación como esta también el gobierno debería de responder de la misma manera con una situación para modificar el presupuesto, para fortalecer nuestras instituciones para estar de frente a esta guerra que pareciera que tendrá que cumplir un año si no modificamos, si no fortalecemos, si no nos cuestionamos y si no le decimos al gobierno que también hay una sociedad que que está haciendo un llamado y que también pueda ayudar con sus ideas, con su reflexión y con su sentido común”, expuso.

El titular del CESP señaló que de no ser por las actividades de las fuerzas de seguridad, las cifras de la tragedia podrían ser dos o tres veces mayores a las ya registradas.

“Es un llamado a fortalecer las mismas instituciones porque si no fuera así, si no tuviéramos el cobijo de las fuerzas federales, las cifras, las estadísticas, la numeralia de la tragedia fuera dos o tres veces más grave de lo que actualmente es, porque las capacidades para inhibir, para contener en Sinaloa están muy disminuidas lamentablemente”, manifestó.

Señaló que en el estado se ha subestimado la capacidad del crimen organizado para sostenerse y reclutar personas, misma capacidad que ha permitido una pugna que se ha mantenido 8 meses.

“Independientemente de que el gobierno con su fuerza federal ha hecho detenciones, ha hecho decomisos importantes, pareciera que no calculamos, nunca imaginamos la capacidad de fuerza de los grupos delincuenciales y esta capacidad de fuerza se manifiesta en la capacidad en la convocatoria que hacen exitosa para que su recurso humano, lamentablemente, estos jóvenes que están luchando quizás sin saber exactamente por qué, son reclutados, reemplazados para seguir en esta espiral de violencia”, expresó.

En ocho meses de crisis de seguridad las autoridades de Sinaloa registran mil 195 homicidios dolosos, así como mil 127 personas desaparecidas, del 9 de septiembre del 2024 hasta la mañana del 9 de mayo del 2025. De acuerdo a datos del Gobierno de Sinaloa han reaparecido con vida 539 personas, cerca de un tercio del total de desaparecidos.

Al 9 de mayo se han detenido a mil 190 personas por diversos delitos, mil 775 armas de fuego aseguradas por las autoridades y han decomisado alrededor de 46 toneladas de drogas en el estado durante estos ocho meses.