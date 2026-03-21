Es prioridad ‘mantener la seguridad’ en Sinaloa, dice nuevo titular de la SSPE

Mantener la seguridad de la ciudadanía es la prioridad, afirmó Sinuhé Téllez López, nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado, en su primer evento público tras asumir el cargo.

El funcionario señaló que la estrategia se centrará en dar continuidad al trabajo coordinado con autoridades federales, estatales y municipales.

“Mantener la seguridad de toda la ciudadanía del estado de Sinaloa y continuar fortaleciendo la coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales”, expresó.

Sobre posibles cambios en la estrategia de seguridad, el secretario indicó que por ahora se realiza un diagnóstico integral, por lo que no adelantó modificaciones inmediatas.

“Estamos realizando un diagnóstico todavía y más adelante, si hay algún cambio, se los haremos saber con gusto”, señaló.

El nuevo titular de la SSP asumió el cargo esta semana, tras la salida del ex secretario Óscar Rentería Shazarino, quien habría retirado para continuar con su carrera militar, según explicó la Secretaría de la Defensa Nacional.