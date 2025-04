$!‘Es un momento histórico... en la universidad siempre ha habido democracia’, afirma Jesús Madueña

“Es un momento histórico, porque hoy después de muchos años se vuelve otra vez al tema del voto universal, pero tenemos que cuidar que esto no se corrompa, que esto no nos lleve a cómo vivimos los tiempos anteriores.

“Siempre ha habido democracia, en la universidad siempre ha habido democracia porque los que están organizando hoy el proceso electoral son consejeros universitarios que son electos por la comunidad en general en cada una de las unidades académicas, en una democracia participativa. Hoy es una democracia con voto universal y estamos listos para lo que sea, siempre trabajando tratando de que la universidad siga creciendo, siga consolidando sus programas y sigamos trabajando con las cinco funciones sustantivas. Estamos enfocados a ello”, declaró.

El Rector señaló que lo importante durante esta jornada es que logre desarrollarse de forma más ordenada y sin alterar el quehacer académico de la UAS, como sí ocurrió en procesos anteriores en los que también se votó de manera universal.

“Había mucho relajamiento de la vida académica, había campañas de manera intensa, había enfrentamientos en las unidades académicas, a mí me tocó vivirlo. Por eso hoy luchamos por que no suspendamos clase, que esto lo defina la comunidad pero de una manera diferente, no como lo vivíamos en aquellos tiempos.

“Sinaloa que confíe en la universidad, que confíen en el trabajo de esta jornada electoral que está encabezada bien la Comisión de Elecciones”, dijo Madueña Molina.

Enfatizó que este día de comicios debe aprovecharse por parte de la comunidad rosalina para tomar decisiones que favorezcan a la propia casa de estudios.

En ese sentido, exhortó a mantener la civilidad en el transcurso del proceso, dejando de lado las diferencias y denostación en que puedan incurrir.

“Aquí se trata de trabajar por el bien de la universidad y aceptar los resultados, lo que la comunidad diga, yo lo voy a aceptar.

“La civilidad, debemos ser civilizados, respetuosos. Si nosotros queremos una mejor universidad, tenemos que respetar.

“Lo que tenemos que hacer todos es trabajar unidos, si queremos una mejor universidad hay que trabajar unidos, hacer a un lado la denostación, la intriga, aquí no se trata de eso, se trata de trabajar y quien quiera trabajar pues bienvenido, a seguir trabajando”, expresó.

El funcionario de la UAS, que busca su reelección en el cargo, defendió tener la trayectoria y experiencia necesarias para continuar al frente de la institución.

“Madueña no empezó en 2021, Madueña viene desde el 94, dando clase primeramente en Higueras de Abuya cuando yo estaba haciendo mi servicio social, se abre la preparatoria ahí, ahí di clases de biología, luego me vine a la Facultad de Medicina, la prepa Allende, como asignatura, fui creciendo, después fui director de la Facultad, Secretario General en tres ocasiones, entonces yo no soy miembro del Sistema Nacional [de Investigadores], pero así siguen denostando”, reclamó.