‘Es un problema del Congreso y del Presidente Municipal de Culiacán’; se desmarca Rocha Moya de juicio político contra Estrada Ferreiro

El Gobernador Rubén Rocha Moya se desmarcó del proceso de juicio político en contra del Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, el cual fue aprobado por el Congreso del Estado en una sesión que se llevó a cabo a puerta cerrada el viernes pasado.

“No es un problema mío es un problema del Congreso y del Presidente Municipal de Culiacán no es mío, quienes reformaron la ley fue el Congreso y quienes están reclamando son ciudadanos, le reclaman al Congreso oye no está cumpliéndose con tu ley llama a cuentas, eso es lo que está pasando ahí, entonces lo que tiene que ver es si procede o no, eso lo resolverán los diputados y las diputadas”, expuso el mandatario estatal.

Informó Rocha Moya que recientemente se reunión con el Alcalde de Culiacán en donde le hizo saber el munícipe que cree que el Gobernador manda sobre los diputados.

“Entonces, me dice oiga los diputados, tiene problema con los diputados vaya con ellos. Le dije yo, resulta que los agredes desde que andábamos en campaña a los nuestros, el presidente venía y se echaba encima de los candidatos, a mí me dolía mucho porque dije aquí vamos a perder Culiacán y se lo dije”, narró.

“En realidad, ellos pudieran tener razones, además de las que puedan admitir a los demandantes, razones personales. Véanlos a ellos, me dijo no, yo ya fui candidato a Gobernador yo puse a los candidatos a diputados, me está diciendo que yo puse a los que están ahora y eso no es cierto, no es en realidad la fuerza mía en el Congreso, hay que dejar a los diputados que hagan su tarea, no debemos meternos”, agregó.

El Congreso del Estado aprobó el juicio político contra Estrada Ferreiro con 32 votos a favor y siete en contra, con lo cual el asunto es turnado a la Comisión Instructora y nuevamente al Pleno como cualquier otro proceso legislativo, y posteriormente al Tribunal.

Fue la organización Civil Pueblo Unido de Culiacán la que solicitó el juicio político contra Estrada Ferreiro. El grupo está conformado por activistas a favor de los derechos de policías municipales jubilados, comerciantes y transportistas.