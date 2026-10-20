$!‘Es una acción indolente’: Diputadas condenan desplazamiento de niñas para realizar asamblea de Merary Villegas

Diputadas del Congreso de Sinaloa rechazaron que niñas que tenían programada una presentación de baile en la Concha Acústica de Culiacán fueran desplazadas para dar paso a una asamblea de la Diputada federal de Morena, Merary Villegas.
La Legisladora del PRI, Paola Gárate Valenzuela, consideró que este tipo de acciones no deben tolerarse y exigió al Ayuntamiento de Culiacán esclarecer lo ocurrido y determinar quién autorizó el uso del espacio, pese a que, según lo señalado, ya estaba reservado desde seis meses antes para la presentación de las menores.
Gárate Valenzuela sostuvo que las actividades de una funcionaria pública no deben anteponerse al respeto a la ciudadanía, especialmente cuando están involucrados niñas y niños.
“El Ayuntamiento tiene que tener una sanción grave al respecto, si no es que lleva mano la Presidenta Municipal que se haga cargo que para eso la pusieron, tiene que hacerle frente y tomar decisiones”, comentó.
La Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local, también expresó su rechazo a lo ocurrido y señaló que las autoridades deben dar prioridad a los derechos y actividades de las infancias.
La Legisladora cuestionó que las actividades políticas se coloquen por encima de las necesidades de la población, por lo que llamó a respetar los espacios y compromisos previamente establecidos.
“Les recuerda a todos y todas que no debemos de ninguna manera sobreponer ningún interés que esté por encima de nuestras niñas, niños y adolescentes, son nuestra prioridad y no debemos exponerlos así como los expuso Merary Villegas”, expresó.
La Diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, calificó de indolente la actuación de la Diputada federal Merary Villegas y cuestionó que asegure desconocer que la Concha Acústica ya estaba reservada para la presentación de baile de las niñas.
“No le importó, porque claro que sabía, Merary es una mentirosa, ha sido una Diputada fantasma que no ha hecho nada por Culiacán en todos estos años. Yo quiero retar a la Diputada Merary Villegas a que mínimo tenga la decencia y le pague lo que gastaron los padres de familia”, señaló.
Rubio Valdez consideró que lo ocurrido refleja la forma de actuar de algunos funcionarios de Morena y sostuvo que las actividades políticas no deben estar por encima de los derechos y necesidades de la ciudadanía, particularmente cuando se trata de menores de edad.
Las Diputadas coincidieron en la necesidad de que el Ayuntamiento aclare las circunstancias en que se autorizó el uso de la Concha Acústica y, en su caso, sancione a quien resulte responsable.