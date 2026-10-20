$!‘Es una acción indolente’: Diputadas condenan desplazamiento de niñas para realizar asamblea de Merary Villegas

Diputadas del Congreso de Sinaloa rechazaron que niñas que tenían programada una presentación de baile en la Concha Acústica de Culiacán fueran desplazadas para dar paso a una asamblea de la Diputada federal de Morena, Merary Villegas.

La Legisladora del PRI, Paola Gárate Valenzuela, consideró que este tipo de acciones no deben tolerarse y exigió al Ayuntamiento de Culiacán esclarecer lo ocurrido y determinar quién autorizó el uso del espacio, pese a que, según lo señalado, ya estaba reservado desde seis meses antes para la presentación de las menores.

Gárate Valenzuela sostuvo que las actividades de una funcionaria pública no deben anteponerse al respeto a la ciudadanía, especialmente cuando están involucrados niñas y niños.

“El Ayuntamiento tiene que tener una sanción grave al respecto, si no es que lleva mano la Presidenta Municipal que se haga cargo que para eso la pusieron, tiene que hacerle frente y tomar decisiones”, comentó.

La Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, presidenta de la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local, también expresó su rechazo a lo ocurrido y señaló que las autoridades deben dar prioridad a los derechos y actividades de las infancias.