$!Es una calumnia, responde Rocha a EU

“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, escribió en su cuenta de X.

El Gobernador Rubén Rocha Moya rechazó las acusaciones de Estados Unidos y aseguró que se defenderá de lo que llamó una calumnia.

La publicación la subió menos de una hora después de que se dio a conocer la acusación contra él y otros funcionarios de Sinaloa por parte del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el titular de la DEA, Terrance C. Cole.

Rocha Moya afirmó que el ataque no es sólo contra él sino contra el movimiento político de la Cuarta Transformación.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, señaló.

“Se inscribe en una perversa estrategia para violentar el orden constitucional, específicamente la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nuestro movimiento defiende como principio invariable e innegociable”.

Hizo un llamado a los sinaloenses a quienes aseguró que demostrará la falta de sustento de la acusación.

“A las y los sinaloenses les digo que, con el valor y la dignidad que nos caracterizan, demostraremos la falta de sustento de esta calumnia”.