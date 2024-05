CULIACÁN._ Se define como una mujer “echada para adelante”, confía en recibir la confianza para ser la primera mujer electa como Presidenta Municipal de Culiacán. Es Érika Sánchez, una priista que quiere alcanzar la Alcaldía de la capital también con el cobijo de PAN, PRD y PAS.

Formada en la carrera de Relaciones Internacionales, su trayectoria política comenzó con cargos en el Ayuntamiento de Culiacán en 2002 como directora del Instituto Municipal de la Juventus, y escaló, hasta alcanzar una Diputación federal por representación proporcional en 2018.

“Soy una mujer común y corriente, como todas las de Culiacán: entrona, echada para adelante, tengo la oportunidad de tener 20 años de experiencia en política. No soy tranza, no soy corrupta, en más de 20 años de carrera política nunca me han hecho un señalamiento, al contrario, siempre he dado buenos resultados”, comentó.

“Es una oportunidad para defender a Culiacán, para defender a Sinaloa, y para defender a México de estos gobiernos de Morena que han sido tan destructivos. Culiacán está estancado por esta falta de visión de esta gente que no tiene la menor experiencia para gobernar Culiacán”.