Escala MX impulsa a emprendedores con más de 83 mil acciones de capacitación en Sinaloa

Con más de 83 mil acciones de capacitación acumuladas, el Centro de Desarrollo Empresarial Escala MX se consolida como una de las principales estrategias de la Secretaría de Economía de Sinaloa para impulsar el emprendimiento y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas en Sinaloa.

La subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández Fierro, informó que el programa ofrece asesoría estratégica, capacitación, consultoría financiera y vinculación con especialistas para quienes desean iniciar o hacer crecer un negocio.

“El Centro de Desarrollo Empresarial Escala MX atiende a las personas con solo su idea de negocio. Mucha gente únicamente tiene esa inquietud y al acercarse a Escala MX lo podemos ayudar a desarrollarla”, destacó.

El objetivo del programa, explicó, es identificar emprendedores y empresarios con potencial de crecimiento para acompañarlos en el desarrollo de sus proyectos, así como fortalecer la profesionalización y permanencia de las empresas mediante asesoría especializada.

Además de la capacitación, Escala MX brinda herramientas y orientación para que los emprendedores consoliden sus modelos de negocio, accedan a consultoría financiera y establezcan vínculos con expertos y recursos que favorezcan su desarrollo.

Las personas interesadas en integrarse al programa pueden acudir a la Secretaría de Economía, solicitar información a través de las redes sociales de Escala MX o comunicarse al teléfono 667 758 7000, extensión 2963.