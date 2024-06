La garantía económica que impuso un Juez de Control a Jesús Madueña Molina por 2 millones de pesos, por desobedecer una medida cautelar, es algo escandaloso, calificó la Diputada local del Partido Sinaloense, Alba Virgen Montes Álvarez.

Si la autoridad, en este caso la Fiscalía General del Estado, consideró que Madueña violó la separación de funciones de Rector que le fueron impuestas, tienen todo el poder para atacar al universitario, ya que en Sinaloa no existe un Estado de Derecho, acusó la pasista.

Este 12 de junio, un Juez local ordenó al Rector separado de funciones de la UAS, Jesús Madueña Molina, a que dé una garantía económica de dos millones de pesos, debido a que participó en el informe de labores del Rector, aun cuando le prohibieron ejercer como tal.

“Pues algo escandaloso de un órgano jurisdiccional como es la Fiscalía, y cuando no ha hecho nada en los feminicidios, cuando no ha hecho nada para que la violencia aquí en nuestro Sinaloa pare, disminuya. No hemos visto a la Fiscal cuando se le ha reclamado por parte de madres buscadoras, no ha hecho nada, y sin embargo para una institución como la UAS pues impone esas medidas, lleva toda una persecución, desde mi punto de vista, sigue la persecución política con las autoridades”.

“Si la autoridad cree que trastocó las medidas cautelares, bueno, pues ellos tiene todo el poder ahí ahorita. Aquí en Sinaloa no hay Estado de Derecho”, acusó la coordinadora del grupo parlamentario del PAS.

Al respecto del pronunciamiento del Presidente de México este 13 de junio, en el que exhortó a alcanzar acuerdos y soluciones en el conflicto de la UAS, celebró que desde el Ejecutivo federal atiendan ese tema.

Reiteró que la universidad ha sufrido varios ataques de índole política en los últimos meses, pero aun con eso ha logrado funcionar con normalidad.

“Si hay el diálogo, yo creo que es lo que debe de imperar, el diálogo, para que pueda haber un tránsito ahí en la universidad que permita seguir cumpliendo en la universidad, aun y con toda ese embestida que ha tenido en estos últimos dos años”, declaró Montes Álvarez.

“Creo que el diálogo a eso va, a destensar todo esto que se tiene, y qué bueno que sea a partir del llamado que hace el Presidente de la Nación en este momento, para que sea a través de la Secretaría de Gobernación, donde se diriman las diferencias que pueden haber, y ojalá lleguen a buen término”, comentó la Diputada del PAS.

En ese sentido, resaltó que lo más importante en esta situación es que la UAS continúe como una casa de estudios de calidad, por encima de cualquier confrontación.

Acerca de la Ley General de Educación Superior de Sinaloa, que ha motivado litigios entre la casa rosalina y el Congreso del Estado, dijo que las diputadas del PAS están de acuerdo en los aspectos generales de esta Ley, pero señaló que hay artículos que trasgreden la autonomía de la UAS.

“Nosotros votamos en contra de esa Ley, solamente en los artículos donde se vulnera la autonomía universitaria. Nosotros de manera general estamos de acuerdo en la Ley de Educación Superior. Reservamos sobre todo en aquellos artículos donde se vulnera la autonomía”.