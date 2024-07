CULIACÁN._ los bancos de sangre pueden surtir la red hospitalaria para cubrir las urgencias de las unidades en Sinaloa, sin embargo, el problema es que no hay donadores para reponerlas, sostuvo Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa.

Mencionó que en la entidad existen bancos de sangre en la Secretaria de Salud, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y cada uno distribuye a sus unidades.

El funcionario estatal explicó que para poner en funcionamiento, cada banco de sangre debe generar alrededor de 5 mil concentrados al año.

“Cada hospital tiene su banco de sangre y tiene su red de distribución la cual no tiene ningún problema, el problema es que las familias no llevan donadores de sangre y desean que les den la sangre sin llevar donadores y eso es un problema muy grave y muy rutinario”, dijo.

“El banco de sangre que distribuye el producto a los demás hospitales pues tiene todo un sistema de una red que trabaja para garantizar que todos los hospitales tengan abasto suficiente, los hospitales tienen sangre para cubrir las urgencias de las unidades, pero si la familia no nos lleva sangre es difícil para nosotros poder ayudar más”.

González Galindo mencionó que se ha intentado señalar que en los hospitales de la Secretaría de Salud existe un mercado negro de venta de sangre, pero esas acusaciones no se han podido confirmar.

“En los hospitales de la Secretaría de Salud no hay ese mercado negro aunque han intentado señalarlo no existe ese mercado negro, y ojalá si hubiera un detalle que pudiera señalar pues nosotros sería inmediato la toma de decisiones para poder atender el tema, hasta ahorita no ha habido quien lo pueda confirmar”.

En cambio, indicó que en Sanaloa existe un mercado de iniciativa privada el cual proporciona sangre a quien lo requiera, pero este lleva un costo por el servicio que ofrecen, además de que se debe reponer la sangre que entrega.

“Efectivamente cobra por el servicio y ellos te dicen que el cobro no es por venderte la sangre, es por el servicio que te están dando, porque ellos te piden que al llevarte un paquete de sangre, repongas la sangre, no es que te la estén vendiendo el producto, sino que te están vendiendo un proceso”, manifestó.