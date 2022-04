Esclarecimiento y sanción por el feminicidio de Itzel, piden en el Congreso de Sinaloa

El feminicidio de Itzel, joven de 21 años de El Fuerte, llevó a que las diputadas y diputados integrantes de la 64 Legislatura llamaran a Teresa Guerra Ochoa y Sara Bruna Quiñónez Estrada, titulares de la Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General del Estado, a explicar las acciones dentro de sus ámbitos para prevenir y perseguir la violencia contra mujeres.

“Único: Las diputadas y diputados que integramos la 64 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, nos pronunciamos: reprobando los actos violentos con los que tu vida fue arrebatada, los condenamos de la manera más enérgica, y como poder público, exigimos y hacemos un llamado a la autoridad investigadora, a fin de que despliegue todo el haber humano y técnico para el pronto esclarecimiento y sanción de este feminicidio”, dicta el documento de la Junta de Coordinación Política.

“Esta Legislatura, representada de forma mayoritaria por mujeres, en la mayor expresión de solidaridad posible, solicitamos una reunión con carácter urgente con las titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado a efecto de conocer a detalle las acciones y medidas que se han venido realizando para la prevención, seguimiento y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que se viene materializando de manera alarmante, sistemática y reiterada en todos los órdenes de la vida pública y privada”, se expuso.

Lo anterior se aprobó por unanimidad, al reprobar el sexto feminicidio ocurrido este año en Sinaloa, considerando necesario que desde el Poder Legislativo se realizara el posicionamiento y, aunque no estaba en el orden del día, se aceptó que se incluyera y el acto de violencia fue rechazado por el Pleno.

“Itzel, esta vez has sido tú, ha sido de nueva cuenta la violencia, ha ocurrido en El Fuerte, hemos perdido tu vida, y ello no debió haber sido así y no debe ser más así”, expresó el diputado Gene René Bojórquez Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva que leyó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Buscando que no haya impunidad para Itzel, los diferentes grupos parlamentarios manifestaron, por Morena Almendra Ernestina Negrete, quien preside la Comisión de Igualdad de Género y Familia, expresó respeto y pésame a la familia de la joven fortense, comprometiéndose a trabajar de la mano con las instituciones para que ellas puedan accionar y tengan los medios, redoblar esfuerzos.

“Les abrazamos y les acompañamos en su dolor. Nosotros nos comprometemos con los fortenses a buscar justicia y respeto. Este es un acuerdo del Pleno, del Congreso, y la voz de los diputados”, dijo, “ya no soportamos más mujeres que se estén convirtiendo en índices, que nos estemos convirtiendo en estadísticas”, agregó la legisladora.

La Diputada del PRI, Concepción Zazueta Castro, reiteró total apoyo a familiares de Itzel, y aseguró que estará pendiente de todo el proceso penal que se siga, para verificar que se aplique todo el rigor de la ley y se haga justicia.

“Cuando parece que hemos visto de todo, la violencia contra las mujeres no parece tener límites. Siempre parece surgir una manera más cruel. El solo imaginar el dolor y la angustia por la que atravesó Itzel, me hace sentir una mezcla de coraje, impotencia y mucha tristeza”, expresó.

La diputada Alba Virgen Montes, coordinadora del PAS, calificó como inaceptable la violencia que se está dando en contra de las mujeres, destacando que con el feminicidio de El Fuerte suman nueve las mujeres asesinadas en el 2022, y observó que sólo seis se han tipificado como feminicidios, el resto como homicidios dolosos. También se pronunció por sumar esfuerzos con la Semujeres en las acciones que se implementan para abatir la violencia de género.

Giovanna Morachis Paperini, del PAN, se sumó al pésame para familiares de Itzel, de quienes lamentó que hayan pasado horas de angustia e incertidumbre, así como al llamado de las titulares de las dependencias antes mencionadas para trabajar en pro de las mujeres en Sinaloa.

“Necesitamos hacer algo porque no podemos seguir diciendo ‘ni una más’, cuando siguen sucediendo en nuestro estado estos feminicidios”, dijo la legisladora del Partido Acción Nacional en la 64 Legislatura.

La diputada del PT, María Guadalupe Cázares, hizo un exhorto a la Fiscalía General de Sinaloa y a las autoridades de seguridad de El Fuerte a que enfoquen sus acciones para esclarecer el caso de la joven Itzel.

“Por Itzel, por su vida, por la señora Margarita que hoy marchó por su hija y por todas las mujeres que en algún momento hemos sido víctimas de la violencia, una vez más les digo, no hay que quedarnos con los brazos cruzados”, dijo.

Mientras que Celia Jáuregui Ibarra, de MC, lamentó que la violencia contra las mujeres ocupe un lugar estelar en el discurso político, pero en realidad no se traduzca en acciones eficaces y contundentes que reduzcan los índices delictivos que continúan en ascenso.

Invitó a diputadas y diputados a revisar programas y necesidades de las autoridades de procuración de justicia y seguridad para dotarlas de recursos presupuestales suficientes que permitan reforzar y atender con efectividad la demanda de cientos de mujeres sinaloenses que ayer, hoy y mañana fueron, son y serán humilladas y acosadas.