Con el objetivo de fortalecer el ejercicio del derecho a la participación y escuchar las opiniones de niñas, niños y adolescentes sobre los temas que les interesan, el Gobernador Rubén Rocha Moya acudió al acto de entrega de resultados de la Consulta Nacional ¿Me escuchas? 2022.

La consulta es impulsada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a través de la cual se recogieron a nivel nacional las necesidades, propuestas, intereses y preocupaciones para fortalecer la implementación de acciones que les beneficien de manera directa.

El Mandatario estatal detalló que los resultados que arrojó la consulta permitirán a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno identificar las inquietudes de niñas, niños y adolescentes y tomarlas en cuenta para convertirlas en una herramienta prioritaria para el diseño de las políticas públicas a favor de la niñez y la adolescencia, desde el enfoque de los derechos humanos y de su interés superior, recordando que por su convivencia personal con familiares sordos, comprendió en su momento la importancia e impacto de las medidas gubernamentales en la vida de los menores.

“Cuando yo fui Presidente de la Comisión de Educación en el Senado, hicimos la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador. Fui a dar una conferencia a un auditorio de puros especialistas en educación especial y me preguntaron que si que había puesto yo en la ley para los sordos y les conté mi historia, que no podía yo dejar de poner algo en la Constitución, entre otras cosas, el lenguaje de señas, como una obligación para que en la escuela se pueda enseñar y creo que por otro lado, por el gran contenido que tiene la Consulta ¿Me escuchas?, pues es no solamente por ese tema individual, sino porque es muy, muy importante que te escuchen”, precisó el Gobernador.