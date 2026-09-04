Escuela de Tierra y Libertad inicia ciclo sin maestro de cuarto grado y con seis meses sin intendente

La escuela primaria Adolfo López Mateos, ubicada en la comunidad Tierra y Libertad, en la sindicatura de Quilá, inició el ciclo escolar sin maestro para cuarto grado, situación que preocupa a padres y madres de familia, quienes solicitan a la autoridad educativa la asignación de un docente.

De acuerdo con las familias, el maestro correspondiente a este grupo no se ha presentado desde el inicio del ciclo escolar, por lo que solicitan cubrir ese espacio a la brevedad para que los estudiantes puedan recibir clases de manera regular.

A esta situación se suma que el plantel tiene alrededor de seis meses sin personal de intendencia, por lo que padres y madres de familia han tenido que participar en las labores de limpieza.

De acuerdo con las familias, algunas madres acuden de manera periódica a realizar estas tareas para mantener en condiciones adecuadas las instalaciones escolares.

Incluso, han considerado aportar recursos económicos para contratar temporalmente a una persona que se encargue de la limpieza.

Los padres de familia señalaron que han acudido en repetidas ocasiones a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) para solicitar tanto la asignación de un intendente como la atención de las necesidades de personal docente.

Sin embargo, indicaron que en el caso del trabajador de limpieza se les ha pedido esperar a que se autorice y asigne nuevo personal.

“Nos dijeron que esperáramos pero no se nos hace justo, tenemos rato esperando”, expresaron los padres de familia.

Las familias esperan que las autoridades educativas atiendan ambas solicitudes y se pueda garantizar la atención de los estudiantes y las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la escuela.