Escuela en Culiacán resulta dañada tras sismo: SEPyC

Una escuela primaria ubicada en la colonia Cedros de Culiacán presentó afectaciones estructurales tras el sismo de 4.6 grados registrado hace dos semanas en la ciudad, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

“Tenemos un reporte de una escuela de Culiacán.... bueno, pero la de Culiacán más bien fue por una afectación derivado del sismo. Tuvo algunos movimientos y ya se reportó al Isife” aseguró.

De acuerdo con autoridades del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa se trató de la escuela R. Olea, ubicada en la colonia Cedros.

Indicaron que este plantel ya presentaba daños previos, pero el movimiento telúrico provocó una nueva afectación visible en una de las paredes.

Señalaron que aunque preliminarmente no se considera un riesgo grave para la comunidad escolar, darán atención en el corto plazo.

Felix Niebla mencionó que hasta este momento solo tienen reporte de una escuela en Mazatlán que ha resultado vandalizada durante este periodo vacacional y que será hasta el 20 de agosto, cuando se reincorpore el personal docente, que podrán tener un diagnóstico más amplio sobre el estado en que se encuentran las escuelas en todo el Estado.