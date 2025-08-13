Escuela Normal de Sinaloa anuncia convocatoria para nuevo doctorado

La Escuela Normal de Sinaloa dio a conocer la apertura de la convocatoria para su nuevo programa de Doctorado Regional en Política y Procesos Educativos que estará disponible para aspirantes del 13 al 24 de agosto de 2025.

El proceso de selección contempla diversas etapas académicas y administrativas, y las clases darán inicio los días 3 y 4 de octubre de este mismo año.

“La apertura de este doctorado representa un paso firme hacia la formación de investigadores y especialistas que contribuyan al desarrollo educativo de la región”, destacó Miguel Chávez, director de la Escuela Normal de Sinaloa.

Entre las temáticas que se abordarán para generar conocimiento destaca la política educativa, atención a la diversidad cultural, educación en derechos humanos, educación para la paz y convivencia y migración.

“Queremos que este posgrado sea un espacio de alto nivel académico, donde el conocimiento se transforme en propuestas reales para mejorar la educación” puntualizó.

El director de la Escuela Normal señaló también que los interesados deberán consultar los requisitos y procedimientos completos en la página oficial de la Escuela Normal de Sinaloa, así como atender las fechas establecidas para garantizar su participación.

Las etapas de las actividades son las siguientes:

Proceso de selección: del 13 de agosto al 12 de septiembre. Esta etapa incluye el registro, examen, curso propedéutico y entrevistas de selección.

Inscripción: del 15 al 19 de septiembre.

Ingreso al programa: del 25 de septiembre al 3 de octubre cuando se inician las clases.

Los costos del programa son los siguientes:

Pago por inscripción al examen: $1,000

Pago de curso propedéutico: $2,500

Pago de inscripción primer bimestre: $2,700