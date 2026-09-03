$!Escuela se deslinda de obra eléctrica tras muerte de madre de familia

La dirección de la primaria General Teófilo Álvarez Borboa se deslindó de la obra de remodelación eléctrica relacionada con la muerte de una madre de familia, al señalar que los trabajos fueron realizados hace aproximadamente cuatro o cinco años por un arquitecto externo.
Cynthia Güicho Labrada, directora del turno vespertino del plantel, afirmó que la remodelación no estuvo a cargo de la escuela ni de los padres de familia y que, desde entonces, no se había registrado ningún incidente con el cableado.
“Es una remodelación que no estuvo a cargo ni de padres de familia, ni de la propia institución, sino de un experto que sería un arquitecto que implementa una obra de remodelación de la escuela y es quien llevó a cabo la obra”, declaró.
La directora explicó que la instalación involucrada alimenta una cisterna y aseguró que durante los años posteriores a la remodelación no habían detectado problemas con ella.
La madre de familia falleció luego de, presuntamente, recibir una descarga eléctrica durante la salida del turno vespertino, mientras se registraba lluvia. Personal de Cruz Roja realizó durante más de media hora maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin lograr salvarle la vida.
Tras el incidente, personal del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y de Protección Civil acudió al plantel para realizar una valoración de las instalaciones y determinar qué ocurrió, así como la secretaria de Educación Pública de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla.
Las clases fueron suspendidas este jueves y viernes, mientras se realizan las revisiones correspondientes. Güicho Labrada indicó que el lunes se informará a las familias si existen condiciones para regresar a las aulas.
“No pasó cualquier cosa, no vamos a retomar como si fuera nada”, enfatizó.
La directora señaló que la zona donde ocurrió el incidente es de tránsito habitual para alumnos, docentes y padres de familia.
“Todos circulamos por ahí, personal docente, niños y padres de familia”, dijo.
El hijo de la mujer fallecida cursa sexto grado en el plantel.