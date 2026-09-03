$!Escuela se deslinda de obra eléctrica tras muerte de madre de familia

La dirección de la primaria General Teófilo Álvarez Borboa se deslindó de la obra de remodelación eléctrica relacionada con la muerte de una madre de familia, al señalar que los trabajos fueron realizados hace aproximadamente cuatro o cinco años por un arquitecto externo.

Cynthia Güicho Labrada, directora del turno vespertino del plantel, afirmó que la remodelación no estuvo a cargo de la escuela ni de los padres de familia y que, desde entonces, no se había registrado ningún incidente con el cableado.

“Es una remodelación que no estuvo a cargo ni de padres de familia, ni de la propia institución, sino de un experto que sería un arquitecto que implementa una obra de remodelación de la escuela y es quien llevó a cabo la obra”, declaró.