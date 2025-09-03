$!Escuela Técnica 97 de Villa Juárez exige seguridad ante violencia en la región

NAVOLATO._ El colectivo docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica No. 97, en Villa Juárez, Navolato, emitió un comunicado en donde urge a las autoridades educativas y de seguridad que implementen medidas que garanticen la seguridad de alumnos y personal, ante los recientes hechos de violencia en la región vinculados al crimen organizado.

La petición, fundamentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes, así como en convenios internacionales de derechos humanos, exige una respuesta inmediata del gobierno.

Entre las solicitudes específicas del colectivo se encuentran un ajuste de horario que permita la hora de entrada a las 07:30 horas para evitar la exposición a situaciones de riesgo durante las horas de mayor inseguridad.

También solicita vigilancia permanente y patrullaje constante por parte de las autoridades de seguridad pública y la Guardia Nacional en las inmediaciones de la escuela.

En el documento, los trabajadores de la educación advierten que, de no implementarse estas medidas, se abstendrán de presentarse a laborar.

Esta acción, según el comunicado, es un ejercicio de su derecho a preservar la vida e integridad física, ya que la seguridad es considerada un bien superior.

El texto concluye haciendo un llamado a las autoridades a tomar la situación con la seriedad que amerita, reafirmando que su único objetivo es proteger la vida de la comunidad escolar.