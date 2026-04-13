$!Escuelas de Culiacán reportan alta afluencia en el regreso a clases

La Primaria Josefa Ortiz de Domínguez informó que el personal docente se reintegró en su totalidad, mientras que el alumnado mostró una puntualidad destacable. La directora de la escuela, Kena Ramona Gómez López, informó en cuanto a la seguridad que el plantel se mantuvo resguardado gracias a que miembros del personal realizaron guardias para atender servicios y al apoyo de un velador nocturno.

“Se ve que estamos casi en su totalidad, el personal está completo de regreso. El alumnado faltó uno que otro, pero la mayoría aquí está”, señaló Gómez López. También señaló que, pese a encontrarse en una zona que considera insegura por la presencia de personas en situación de calle y problemas de drogadicción en los alrededores, no hubo robos ni percances. “Los rondines sí han estado al pendiente, de hecho han venido en varias ocasiones tanto de policía municipal, soldados, han venido a estar a disposición de nosotros”, afirmó.

En la primaria Sócrates, el director Víctor Manuel Aispuro destacó el entusiasmo de los estudiantes por volver a las aulas. “Aparentemente, todo el personal está completo en el tema del alumnado es lo que tendríamos que verificar si viene la mayoría, creo que sí, porque tuvo muy buena afluencia los niños tenían deseos de regresar”, dijo. Durante las dos semanas de asueto, el plantel recibió mejoras al pintar la fachada y las cornisas de la escuela. El director explicó que implementaron un sistema de vacaciones prorrateadas para el personal, garantizando que todos los días hubiera alguien presente para regar las plantas, encender luces y mantener la limpieza, lo que disuadió posibles intentos de robo. “Tuvimos un convenio con Seguridad Pública; ellos estuvieron echando vueltas”, informó.