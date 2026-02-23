$!Escuelas de Culiacán reportan ausentismo ante situación de violencia

Directivos de diversas instituciones reportan que, si bien se busca mantener la normalidad, el temor por la violencia de los padres de familia está presente, reflejándose en porcentajes de ausentismo que oscilan entre el 18 y el 30 por ciento.





Silvia Marcela Moreno Torres, directora de la Escuela General Antonio Rosales, describió la situación que enfrentan tanto docentes como alumnos, con una asistencia estimada del 70 por ciento. La directora señaló que, a pesar de contar con el personal completo, la vulnerabilidad es una constante.

”Lo que sí es cierto y se debe decir es que la situación es grave y fuerte, y que las escuelas no estamos blindadas”, expresó Moreno Torres. La docente relató que se han escuchado detonaciones de arma de fuego frecuentemente, lo que ha hecho que niños conozcan y practiquen protocolos de seguridad. Moreno Torres aseguró que existe una tolerancia para los alumnos que no asisten por el temor de sus padres, haciendo un llamado a la empatía dentro del sistema educativo.





En la Primaria Sócrates, el director Víctor Manuel Aispuro reportó una asistencia del 82 por ciento. A pesar de los esfuerzos por transmitir calma, reconoció haber recibido numerosas llamadas de padres preocupados que decidieron no enviar a sus hijos. “Sinaloa sigue estando en una etapa de violencia muy severa, pero afortunadamente no como están pasando algunos estados vecinos”, lamentó Manuel Aispuro. Ambos directivos coincidieron en que, aunque la enseñanza presencial es preferible para el aprendizaje, la integridad física es la prioridad absoluta, además, las instituciones cuentan con grupos de comunicación por WhatsApp con padres de familia para informar sobre cualquier cambio de último momento.