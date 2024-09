“Hemos convocado a la comunidad escolar, es lo que nos ha estado solicitando la misma Secretaría de Educación Pública y el Gobernador, nosotros estamos haciendo lo propio. Hemos estado viniendo todos los días, la escuela no se ha quedado. Lamentablemente los hechos violentos que se siguen suscitando, porque no han parado, no nos permiten”, mencionó un docente que solicitó a Noroeste no publicar sus datos personales por temor a represalias laborales.

“Los padres de familias constantemente están en comunicación con nosotros ‘maestros, no vamos a llevar a nuestros hijos porque tenemos temor’. Sabemos que la escuela es un lugar seguro, sabemos que están bien atendidos, pero el temor es el traslado de casa a la escuela, y de la escuela a casa. No nos garantizan no encontrarnos con un fuego cruzado, no nos garantizan tampoco que nos vayan a bajar de un carro, ahora nosotros nos hacemos de nuestras pocas cosas con sacrificio y pues el temor de ser despojados de ellas pues es lo de menos, pero la integridad física de nosotros y de los niños”.

La misma situación se presentó en el Colegio de Bachilleres 27 en su turno matutino, y en la escuela primaria Sócrates, en las que no acudieron estudiantes pero sí personal docente.

Para el docente de la escuela Anatolino B. Ortega la disposición de la SEPyC de dejar de impartir las clases de manera virtual para regresar a clases presenciales deja sin atención a los estudiantes, pues ellos y ellas pierden las clases que deberían estar recibiendo.

Desde el 9 de septiembre en Sinaloa se han registrado conflictos armados entre grupos del crimen organizado que han cobrado la vida de 50 personas y se han registrado 51 desapariciones forzadas.