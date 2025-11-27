Escuelas de nivel básico de Villa Juárez migran a clases virtuales por violencia: SEPyC



Las escuelas de nivel básico de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, migraron a la modalidad virtual de manera temporal por temor a los hechos de violencia que azotan a la comunidad, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Señaló que el acuerdo se dio luego de que madres y padres de familia forzaran el cierre de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Número 51, con cadenas, para evitar el ingreso.

Detalló que el miércoles acudió al plantel acompañada de una comitiva para sostener diálogos con madres, padres y la estructura educativa, bajo el compromiso de no tomar decisiones sin consultar a la comunidad.

Explicó que la determinación de pasar a la virtualidad aplica para todas las escuelas de la zona.

“El acuerdo ayer (jueves) a la 1 de la tarde tuvimos reunión con la estructura de básica de todos los niveles educativos para bajar la información para ampliarlo, porque para nosotros igual de importante es un niño de preescolar, que un niño que va al nivel de media superior o al nivel secundario”, aseguró.

Precisó que el periodo de virtualidad comprende desde este día hasta el 19 de diciembre, cuando da comienzo el periodo vacacional.

Durante este lapso, indicó, maestros estarán enviando tareas y trabajos vía remota a estudiantes.

“Tomamos la determinación de irnos a la virtualidad con el compromiso de que las maestras y los maestros no son vacaciones. Las maestras tienen de aquí al 19 de diciembre, cuando inician nuestro periodo vacacional”.

“Ese fue el compromiso: que se realice la última evaluación docente y que nos estén diariamente enviando la evidencia de que nuestros niñas y niños están recibiendo la educación de manera virtual”, dijo.

En redes sociales, circularon videos sobre el presunto cierre de la escuela primaria Emiliano Zapata, en Villa Juárez.

Sobre esto, Félix Niebla indicó que el cierre habría sido por parte de las autoridades escolares, y posteriormente, madres y padres de familia se sumaron a esta petición.

“Las autoridades fueron las que cerraron la escuela y los padres para garantizar que no se fuera vulnerar el acuerdo. Dijeron que ellos también iban a poner”.

“Nosotros estamos en total apertura con ellos, no tenemos ninguna situación. Yo creo que nos mueve el mismo interés: a nosotros el brindar con responsabilidad, el acceso a la educación y a sus padres con una preocupación genuina de la integridad y la seguridad de sus hijos”, mencionó.



Petición de maestros

Desde el 18 de septiembre, profesoras y profesores de la sindicatura solicitaron a la SEPyC migrar a la modalidad virtual por la inseguridad en la zona.

En aquella ocasión, alrededor de 20 docentes se manifestaron en las oficinas de la Secretaría donde expresaron sentir inseguridad pues desde que inició el ciclo escolar se han suscitado balaceras antes y durante el horario escolar.

Incluso, señalaron que debido a la situación había ausentismo en los planteles escolares.

Pese a la petición, el acuerdo fue continuar en la modalidad virtual.

Para el 21 de febrero, Félix Niebla aseguró que se habían reforzado las medidas de seguridad tanto en los planteles como en las carreteras que conectan con esa sindicatura.