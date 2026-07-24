Escuelas de Sinaloa regresarán a clases el 31 de agosto

CULIACÁN._ La Secretaría de Educación Pública y Cultura dio a conocer el Calendario Escolar 2026-2027 para las escuelas públicas y privadas de Educación Básica en Sinaloa, el cual contempla 185 días lectivos e iniciará formalmente el próximo 31 de agosto de 2026.

El documento —ya publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa— señala que el ciclo escolar finalizará el 6 de julio de 2027, tres días antes que el esquema nacional, debido a los ajustes realizados para atender el tema de las altas temperaturas en la entidad.

El nuevo calendario para la Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, las cuales se llevarán a cabo en 2026 los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre; mientras que en 2027 serán el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

Previo al regreso a clases, las y los maestros de Educación Básica participarán, del 24 al 28 de agosto, en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar.

A partir de este ciclo escolar, desaparecen los Talleres Intensivos para Personal Directivo y Docente que tradicionalmente se realizaban en los meses de enero y julio.

En cuanto al periodo vacacional de invierno, para las y los alumnos abarcará del lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, reanudando actividades el jueves 7 de enero, mientras que el periodo de Semana Santa comprenderá del 22 de marzo al 2 de abril, para regresar a las aulas el lunes 5 de abril.

Asimismo, se establece que el 7 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la “Jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil”.

Respecto a las suspensiones de labores docentes, en 2026 se aplicarán los días: 16 de septiembre (Día de la Independencia de México); lunes 2 de noviembre (Día de Muertos), y el lunes 16 de noviembre (en sustitución del 20 de Noviembre, Aniversario de la Revolución Mexicana).

En 2027, los días de asueto serán: el lunes 1 de febrero (en sustitución del 5 de Febrero, Día de la Constitución); el lunes 15 de marzo (en conmemoración del 21 de Marzo, Natalicio de Benito Juárez), y el miércoles 5 de mayo (Día de la Batalla de Puebla).

El calendario estatal no incluye como suspensión de clases las tres fechas destinadas al Registro de Calificaciones o descarga administrativa, a diferencia del nacional, lo que permitió realizar el ajuste para concluir el ciclo escolar de manera anticipada en Sinaloa sin sacrificar días de actividad escolar.

También se encuentra disponible el Calendario Escolar 2026-2027 para Escuelas Normales. Ambos se pueden descargar en el sitio web https://www.sepyc.gob.mx/.