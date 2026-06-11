$!Escuelas, transporte y oficinas públicas de Sinaloa deberán evitar contenidos con apología del delito tras aprobación de reforma

Entre las medidas aprobadas destaca la prohibición de reproducir este tipo de contenidos en planteles de educación básica y media superior.

Con estas modificaciones, las autoridades estatales y municipales estarán obligadas a implementar acciones para prevenir que menores de edad sean expuestos a mensajes, música, videos o cualquier otro contenido que exalte actividades delictivas o glorifique a quienes las realizan.

Por unanimidad, diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sinaloa aprobaron una serie de reformas legales para evitar la difusión de contenidos que hagan apología del delito o promuevan la violencia en espacios públicos, especialmente aquellos frecuentados por niñas, niños y adolescentes.

Además, los ayuntamientos deberán adecuar sus reglamentos para impedir la difusión de material que promueva conductas ilícitas en edificios públicos, oficinas gubernamentales y vehículos oficiales.

Las reformas también alcanzan al transporte público. A partir de estas disposiciones, las personas conductoras deberán evitar la reproducción de música o contenidos audiovisuales que fomenten la violencia, hagan apología del delito o enaltezcan a personas relacionadas con actividades ilícitas.

En cuanto a las sanciones por incumplir estas disposiciones, el dictamen aprobado no establece castigos específicos.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, explicó que este tema será analizado nuevamente por el Congreso con el fin de definir las sanciones que podrían aplicarse a quienes incumplan la normativa.

“En el caso de los choferes si pudiera haber sanciones pero sería ponerles una falta administrativa” destacó.

Por el momento, serán las autoridades competentes las encargadas de vigilar que las nuevas disposiciones se cumplan.

Los Legisladores señalaron que estas acciones buscan fortalecer una cultura de paz y contribuir a la protección de niñas, niños y adolescentes.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes, reúne iniciativas presentadas por legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional.