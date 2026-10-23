$!Espacios públicos pertenecen a culiacanenses: Alcaldesa; entrega calles pavimentadas en la Colonia Buenos Aires

CULIACÁN._ El Gobierno de Culiacán entregó la pavimentación de siete calles en la Colonia Buenos Aires, en la que se invirtieron 26 millones 780 mil pesos. Al entregar las obras, la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal destacó que el Ayuntamiento de Culiacán continúa trabajando para que las familias puedan transitar, convivir y disfrutar de sus espacios públicos, mediante obras de infraestructura y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de la ciudad. Durante el encuentro con los vecinos, señaló que, ante los desafíos que enfrenta Culiacán, es importante mantener la presencia de las familias en las calles, recuperar los espacios de convivencia y continuar desarrollando actividades que permitan a la ciudadanía disfrutar de su ciudad. “Nos van a seguir viendo en la calle”, dijo. “Nosotros como Ayuntamiento hacemos lo propio para seguir estando en nuestras calles, para seguir haciendo nuestros espacios de nosotros mismos, no entregarlos a quien no le pertenece”, expresó.

En ese sentido, Ramos Villarreal manifestó que los espacios públicos pertenecen a los culiacanenses y que su recuperación también implica continuar con las obras, los servicios y las actividades que permiten a las familias hacer uso de ellos.





“No estamos dispuestos a entregar lo que más queremos, que es nuestra ciudad, nuestras calles, nuestros espacios, ¿por qué? porque de aquí somos, aquí nacimos, aquí tenemos a nuestras familias, aquí están nuestros niños, aquí están nuestros jóvenes”, afirmó. La Alcaldesa destacó que estas acciones también se acompañan de medidas de seguridad y prevención, entre ellas la instalación de 800 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de Culiacán, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Asimismo, informó que se trabaja en la próxima colocación de 56 botones de auxilio en el Centro de la ciudad, con el propósito de facilitar la solicitud de apoyo ante situaciones de emergencia. En cuanto a las obras entregadas en la Colonia Buenos Aires, las siete vialidades de concreto hidráulico corresponden a las pavimentaciones número 432 a la 438 de la administración municipal, con una inversión de 26 millones 780 mil pesos. Los trabajos comprenden 884 metros lineales y benefician directamente a 588 personas, quienes durante años solicitaron la pavimentación de sus calles, una demanda que permaneció sin atenderse durante distintas administraciones. La Alcaldesa explicó que, de acuerdo con el levantamiento realizado en esta colonia, existen 49 calles, de las cuales 18 se encuentran pavimentadas, incluyendo las siete entregadas este día. De estas vialidades, 15 han sido intervenidas durante la actual administración. También reconoció la participación de los vecinos en los comités de Contraloría Social, quienes dieron seguimiento a los trabajos y conocieron los proyectos relacionados con la infraestructura de agua potable, drenaje y alumbrado público. En representación de los habitantes, José Raymundo Beltrán Medina agradeció la entrega de las obras y manifestó la disposición de los vecinos para continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales.



