$!‘Espantan’ catrines y catrinas al plantel Emiliano Zapata de la prepa UAS; celebran su concurso anual

CULIACÁN._ Una veintena de alumnos de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebraron el “Concurso de Catrinas y Catrines 2025”, con la temática de la Lotería Mexicana. Esta actividad fue realizada en la UAS como parte de las actividades que buscan “arraigar en los jóvenes una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana”. El evento fue organizado por el Departamento de Difusión Cultural de la preparatoria, a través de su titular, la maestra Olga Manjarrez Vega.







En la actividad participaron alumnos de los tres grados, quienes dieron muestra de creatividad al caracterizarse de figuras icónicas como la dama, el catrín, la muerte, el diablo, el valiente, la rosa, entre otras cartas tradicionales del popular juego mexicano. “Es promover y fomentar las tradiciones mexicanas en nuestros estudiantes a través de su expresión artística, maquillaje, vestuario, lo que les caracteriza para participar en este concurso”.









Este concurso, agregó, se ha convertido en una tradición dentro de la preparatoria, al celebrarse año con año en el marco del Día de Muertos. Destacó además que los estudiantes participantes serán evaluados por un jurado conformado por especialistas, quienes calificarán aspectos como la creatividad, el vestuario y la interpretación del personaje.





