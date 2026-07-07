$!Especialista internacional dialoga con mandos de Seguridad Pública de Sinaloa sobre estrategias de paz

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa y los titulares de Seguridad Pública de los 20 municipios sostuvieron una mesa de diálogo con la socióloga e investigadora Jenny Pearce, con el propósito de intercambiar experiencias y fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad.

El encuentro lo realizaron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y fue organizado por la organización Culiacán Participa IAP.

En representación del secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, asistió el subsecretario Humberto Zerón Martínez, quien destacó la importancia de mantener espacios de diálogo para contribuir a la paz social.

Durante la reunión, Jenny Pearce expuso temas relacionados con seguridad ciudadana, prevención de la violencia, construcción de paz, gobernanza democrática y participación ciudadana, además de compartir experiencias internacionales en la materia.