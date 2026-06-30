Espera Congreso nueva designación de titular en Mesa Directiva

Se espera que no haya afectaciones en el funcionamiento del Congreso del Estado tras la solicitud de licencia del Diputado local Rodolfo Valenzuela Sánchez, informó la Diputada local por el PRI Irma Moreno Ovalles, quien aseguró que la Mesa Directiva mantiene un carácter operativo y no se verá interrumpido el trabajo legislativo.

Explicó que, las actividades del Congreso continuarán con normalidad, ya que la estructura de la Mesa Directiva permite dar seguimiento a los asuntos legislativos sin generar retrasos o afectaciones en los procesos internos.

Asimismo, señaló que se encuentran a la espera de la designación de un nuevo presidente o presidenta de la Mesa Directiva y mencionó que posiblemente la responsabilidad recaiga en un perfil del Partido Verde Ecologista de México.

“La Mesa Directiva es operativa, entonces no tendría por qué haber afectaciones si se sigue lo que es la Ley Orgánica. Aquí lo importante es que se respete la Ley Orgánica, que se respete el orden de las sesiones y el manejo de la sesión, independientemente de quién la presida”, expresó.

Por su parte, el Diputado Eligio López Portillo, Presidente de la Jucopo, comentó que, por el momento, los Legisladores Rita Fierro Reyes y Jorge Antonio González Flores permanecerán en la Mesa Directiva en su carácter de vicepresidentes.

Asimismo, señaló que en los próximos días se espera que ya haya alguna designación; sin embargo, precisó que este tema será analizado entre los Diputados.

Cambios recientes en la Mesa Directiva:

Durante los últimos meses, el Congreso local ha registrado dos cambios en la Presidencia de la Mesa Directiva, luego de la salida de Yeraldine Bonilla Valverde, quien dejó el cargo para integrarse como Secretaria General de Gobierno y quien además fue designada el 2 de mayo como Gobernadora interina.

En ese marco, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez asumió la Presidencia de la Mesa Directiva; sin embargo, este viernes 27 de junio solicitó licencia para registrarse como aspirante a la coordinación estatal rumbo al proceso electoral de 2027.

Con ello, el Congreso del Estado queda a la espera de la nueva designación en la Mesa Directiva, en medio de una serie de ajustes internos derivados de movimientos políticos recientes.