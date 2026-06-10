Espera Gobierno de Culiacán alrededor de 5 mil asistentes en la ‘Fiesta Mundialista’ del Parque Acuático

El Ayuntamiento de Culiacán estima una asistencia cercana a las 5 mil personas en la “Fiesta Mundialista” que se llevará a cabo este domingo 14 de junio en el Parque Acuático, como parte de las actividades organizadas para celebrar el ambiente futbolero que se vive por la Copa del Mundo.

La Presidenta Municipal interina, Ana Miriam Ramos Villarreal, informó que las actividades iniciarán a las 8:00 horas y se extenderán hasta las 15:00 horas, con una programación dirigida a las familias y aficionados al futbol.

“Se estiman alrededor de 5 mil (personas), más o menos”, dijo.

Detalló que durante la mañana se realizarán distintas activaciones deportivas y recreativas, mientras que a las 10:30 horas se llevará a cabo una firma de autógrafos con el ex futbolista de la Selección Mexicana, Pablo Pardo, quien será uno de los invitados especiales del evento.

La alcaldesa agregó que también habrá dinámicas organizadas por patrocinadores y la participación del capibara que formó parte del Mundialito CLN, además de una activación gastronómica encabezada por parrilleros a partir de las 13:00 horas.

“Sí, el domingo desde las 8 de la mañana en el Parque Acuático están programadas distintas actividades (...) a las 10:30 tenemos una firma de autógrafos, estará acompañándonos Pablo Pardo (...) y a las 3 de la tarde concluye el evento”, expresó.

La “Fiesta Mundialista” incluirá además retas de futbol, juegos interactivos, concursos, música y un corredor gastronómico, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia familiar en torno al deporte más popular del mundo.

Previamente, la directora de Turismo Municipal, Adalay Montoya Castro, aclaró que dentro de las actividades de la “Fiesta Mundialista” no está contemplada la proyección de partidos de la Copa del Mundo, debido a que los convenios establecidos entre la FIFA y la Secretaría de Turismo federal para las transmisiones públicas únicamente incluyeron a los Pueblos Mágicos.

En Sinaloa, los municipios de Mocorito y El Fuerte fueron los únicos considerados dentro de este esquema, por lo que en Culiacán las celebraciones se enfocarán en actividades recreativas y de convivencia familiar alrededor del futbol.