El vocal presidente del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, informó en entrevista con Noticiero Noroeste la mañana de este domingo 2 de junio que no haya incidentes y que todos salgan a votar desde las 08:00 horas.

Señaló que por temas de seguridad no hay problemas en la cuestión de colocación de casillas, pero sí pudieran presentarse incidentes por temas electorales como retrasos en la apertura de casillas por propaganda al interior, exterior o enfrente de cada zona.

Además pudiera haber retraso en el conteo de boletas, en revisar la documentación, armar los canceles, tiene media hora el funcionariado de casilla para abrir.

“Por temas de seguridad, no, siempre hay que ser conscientes de que la media hora que tiene el funcionariado de casilla para contar cinco bloques de boletas, cinco boletas diferentes para cada elección, revisar la documentación, armar los canceles, puede ser poco tiempo, entonces si hay algún retraso va a obedecer principalmente a los temas electorales y no de seguridad”, afirmó Ruelas Miranda.

“Siempre tenemos incidentes, de hecho la mayoría de los incidentes son en materia electoral, tienen que ver con la participación de las representanciones partidistas, tienen que ver con propaganda en el exterior de la casilla o en enfrente, esas cosas parecen menores pero retrasan la votación porque obviamente las fuerzas políticas contrarias no les parece que haya propaganda de alguna fuerza política en el interior, al exterior o frente a la casilla, entonces en lo que negocias, el retiro, eso retrasa, entonces esos incidentes son bien comunes, y lo van a atender los presidentes de casillas con buenos oficios como debe ser”.

El vocal presidente del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa señaló que espera que la mayoría no tenga este tipo de incidentes y a las 8 de la mañana puedan estar votando.

En Sinaloa al padrón de votantes es de 2 millones 364 mil 774 mil ciudadanas y ciudadanos, de estos un 1 millón 214 mil 604 son mujeres y 1 millón 150 mil 175 son hombres.

Hay material electoral para que personas

con alguna discapacidad puedan votar

El vocal presidente del Instituto Nacional Electoral en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, informó que todas las casillas cuentan con material electoral para que las personas con discapacidad puedan votar sin problemas, y resaltó que no hay un censo de personas con discapacidad para van a votar.

“Lamentablemente no tenemos una estadística nosotros, una estadística confiable porque no hay un censo, porque las personas con alguna discapacidad no siempre lo manifiestan, a veces no son visibles y no lo manifiestan cuando acuden al módulo, entonces no tenemos una cifra exacta, sin embargo, todas las casillas, como no sabemos en qué casillas va a haber una necesidad, todas las casillas cuentan con alguno de estos dispositivos para que en caso de ser necesario se utilicen”, informó.

“Aún cuando en alguna casilla no exista una persona que no necesite, se envían las plantillas braille, las mampáras especiales, el sello x, se envía todo lo que se necesita para en caso de ser requerido”.

Ruelas Miranda dijo que el material electoral no es limitado para personas con discapacidad y que en cada sección por lo menos hay uno de estos equipos, probablemente si hay una o dos casillas, pudieran compartilo, pero en cada sección electoral hay material que puede ser utilizado por personas que lo necesiten.