Espera Rocha Moya que acuerdo del Bajío sirva de referente para Sinaloa en el tema agrícola

El Gobernador Rubén Rocha Moya consideró que el reciente acuerdo de precio del maíz en Guanajuato, Jalisco y Michoacán puede ser un modelo para los agricultores sinaloenses.

Durante este martes 28 de octubre, el Mandatario indicó que la comercialización de maíz a 6 mil 50 pesos por tonelada, pactada en el Bajío, representa una referencia positiva que podría guiar las decisiones presupuestales en la entidad.

“Nosotros ya platicamos con los productores aquí y yo espero que en efecto esto, porque ahí es una propuesta, ya lo acordaron los productores de de los tres estados del área del Bajío, se le conoce, que es Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Esperemos que eso sea un punto de partida para nosotros en el presupuesto”, afirmó.

Rocha Moya comentó que ha sostenido gestiones con autoridades en Ciudad de México, pero que aún se espera la definición de los acuerdos que se establezcan en las mesas de trabajo con los agricultores sinaloenses.

El Gobernador concluyó que el precio acordado en el Bajío es un buen referente para Sinaloa y expresó su esperanza de que se logre una definición similar que beneficie a los agricultores locales.

Desde el 27 de octubre productores de todo el País mantienen manifestaciones para exigir al Gobierno Federal y gobiernos estatales la atención a la comercialización de productos del campo y precios de garantía redituables.

Horas después de iniciada la manifestación el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que en acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, se implementará un precio de 6 mil 050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades.

En el caso de Sinaloa se ha decidido mantener las manifestaciones hasta lograr acuerdos a beneficio de los productores locales.

Las manifestaciones se han presentado con toma de casetas en el norte y centro del estado, permitiendo el tránsito libre a la circulación y evitando que se capte recaudación por el uso de carreteras.