Espera Rocha Moya que asesinato de director de la PEP no trascienda a las elecciones

CULIACÁN._ Rubén Rocha Moya, candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, espera que el asesinato de Joel Ernesto Soto, director de la Policía Estatal Preventiva, no trascienda a la elección que está en curso.

El Senador con licencia argumentó que es lamentable el ataque que sufrió el elemento de Seguridad Pública la mañana de este lunes, cuando circulaba por la Autopista Benito Juárez y deseó que esto no se prolongue a la jornada electoral.

“Lamentable, espero que no sean asuntos que tengan que ver con el propio proceso, no que tengan que ver sino que se extendiera el tema de la inseguridad, lo que más tenemos que cuidar aquí es que no haya inseguridad, que no haya violencia el día de la elección”, mencionó.

“La violencia es la antítesis de la democracia, así que eso es fundamental, es lamentable lo que hoy ha ocurrido, espero que esto no se encadene con otros problemas”, añadió.

El morenista negó que vaya aumentar sus protocolos de seguridad luego del atentado contra el elemento de la Policía Estatal, pero lo que más le preocupa, es que estos hechos puedan generar miedo en la ciudadanía para asistir a las urnas el 6 de junio.

“Yo no traigo vigilancia ni la voy a reforzar, voy a seguir andando igual así... puede ocurrir (que haya miedo de ciudadanos para salir a las urnas) eso es lamentable, que te puedan ahuyentar, yo espero que no, que sea un hecho aislado y que no tengamos más consecuencias, es muy lamentable, pero que no se extienda para el día de la elección”, dijo.

Rocha Moya llamó al Gobernador del Estado a garantizar que haya paz durante la próxima jornada de elecciones, a coordinarse con la federación para que todo transcurra sin hechos violentos.

“Yo creo que lo están haciendo, creo que el Gobernador tiene contacto directo con la federación para tales efectos, deben de tomar medidas, el Gobierno establecido es el que tiene que hacerlo, nosotros solamente estamos aquí, sugiriendo, pidiendo que se controle la violencia, que no la tengamos en el proceso y que no nos ahuyente a la gente a la hora de la votación y el Gobierno tiene que hacer lo suyo”, subrayó.