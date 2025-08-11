$!Espera Rocha Moya que seguridad permita festejo patrio en Sinaloa

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, señaló que la realización del festejo patrio de este 2025 dependerá de que la situación de seguridad lo permita.

”Yo espero que no tengamos problemas de violencia que nos impidan hacer el evento con entera libertad”, declaró.

Mencionó que, por ahora, no existe una preparación definida para la celebración del 15 de septiembre.

Explicó que, la idea es que sí se lleve a cabo la fiesta popular con los elementos tradicionales, como presentaciones musicales, espectáculos de luces, pirotecnia y otras actividades familiares.

“No tenemos ahorita todavía una preparación definitiva de cómo podríamos hacer aunque ya estamos cerca”.