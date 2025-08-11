$!Espera Rocha Moya que seguridad permita festejo patrio en Sinaloa

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, señaló que la realización del festejo patrio de este 2025 dependerá de que la situación de seguridad lo permita.
”Yo espero que no tengamos problemas de violencia que nos impidan hacer el evento con entera libertad”, declaró.
Mencionó que, por ahora, no existe una preparación definida para la celebración del 15 de septiembre.
Explicó que, la idea es que sí se lleve a cabo la fiesta popular con los elementos tradicionales, como presentaciones musicales, espectáculos de luces, pirotecnia y otras actividades familiares.
“No tenemos ahorita todavía una preparación definitiva de cómo podríamos hacer aunque ya estamos cerca”.
“La idea nuestra es de que sí se haga la fiesta popular. La hagamos con los criterios que siempre se hacen. Buscar que vengan atractivos musicales, sobre todo, y no solo musicales, otros que se presentan, que tienen que ver con las luces, la pirotecnia”, dijo.
En 2024, el Gobierno del Estado suspendió la ceremonia en Culiacán por motivos de seguridad, en medio de una ola de violencia que se extendió por varias regiones de la entidad.
Este año, Rocha Moya subrayó que el objetivo es retomar la celebración, siempre que se garantice la integridad de los asistentes.
“Debe haber atractivos y garantizar que se hagan en sana paz”, concluyó.