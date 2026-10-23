Espera Secretaria de Seguridad que detención de ‘El Coco Ranas’ reduzca homicidios en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa espera que la detención de Orlando “N”, “El Coco Ranas”, contribuya a disminuir los homicidios y otros delitos de alto impacto en Culiacán, informó el titular de la dependencia, Sinuhé Téllez López.

“Esperemos que con la detención de esta persona y con la gente que lo acompañaba disminuyan los delitos de alto impacto y principalmente los homicidios”, expresó.

Explicó que la captura se realizó la noche del miércoles 21 de octubre, luego de que el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia recibiera un reporte sobre la presencia de personas armadas en un domicilio.

Téllez López señaló que, tras recibir la información, las autoridades estatales se coordinaron con instancias federales para verificar si el inmueble ya había sido identificado mediante labores de inteligencia.

“Con esta coordinación que existe, nosotros informamos a Ciudad de México, si ellos tenían ubicado este domicilio por inteligencia central, nos dijeron que este domicilio ya ellos lo tenían como antecedente”, explicó.

El Secretario indicó que, con esos antecedentes, los elementos de seguridad ingresaron al lugar y detuvieron al presunto generador de violencia.

La captura ocurrió en el sector Lomas del Sol, al norte de Culiacán, durante un operativo en el que participaron corporaciones estatales y federales. Junto con el detenido fueron arrestados otros tres hombres.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad federal, Orlando “N”, también identificado en reportes como Joel Isaías “N”, es señalado como presunto líder de la célula delictiva Los Ranas, afín a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades federales también lo relacionan con la emboscada contra personal militar ocurrida el 30 de septiembre de 2016, al norte de Culiacán, en la que murieron cinco militares y otros 10 resultaron heridos.

Durante el operativo de octubre, las autoridades aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, dos granadas, presuntas drogas y equipo táctico. Los detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.