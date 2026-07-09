Espera Secretario de Seguridad que con abatimiento de ‘El Texas’ en Culiacán disminuyan homicidios dolosos

El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, señaló que el abatimiento de Cristhian Guadalupe “N”, “El Texas”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán, podría contribuir a la disminución de los homicidios dolosos.

“Tenemos información central que él es un generador de violencia, precisamente que afectaba mucho el incremento de los homicidios dolosos aquí en la capital de Sinaloa. Sí, esperemos que con esta acción que se realizó bajen en los homicidios dolosos”, afirmó.

Asimismo, destacó que las detenciones de Misael “N”, “El Güero Pink”, y Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito” o “El 80”, contribuyan a disminuir este y otros delitos de alto impacto en el Estado.

“Se han realizado algunas acciones por parte del Grupo Interstitucional, tanto en Escuinapa, con la detención de ‘El Güero Pink’, en Mazatlán, con la detención de ‘El Gabito’, ahora con el abatimiento de este personaje, ‘El Texas’, consideramos que deben de reducir los homicidios y los delitos de alto impacto”, aseguró.

Téllez López indicó que la estrategia de seguridad continuará con la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales, además del despliegue permanente de elementos en la entidad.

Al ser cuestionado sobre un posible reforzamiento de efectivos, respondió que actualmente ya se cuenta con alrededor de 16 mil elementos de las distintas corporaciones trabajando en Sinaloa.

“La estrategia de seguridad continúa, el reforzamiento de fuerzas federales, fuerzas estatales, la coordinación con los municipios”.

“No, ya están aquí 16 mil efectivos, estamos todos trabajando de manera coordinada”, añadió.

En las últimas semanas, autoridades federales y estatales han concretado tres de las acciones más relevantes contra operadores de la facción de Los Chapitos.

El 1 de junio fue detenido en el sur del estado Gabriel Nicolás Martínez Larios, “El Gabito” o “El 80”, identificado como jefe regional del grupo criminal; el 25 de junio fue capturado en Escuinapa Misael “N”, “El Güero Pink”, señalado como jefe regional de la facción “Menores”; y el pasado 8 de julio fue abatido en Culiacán Cristhian Guadalupe “N”, “El Texas”, identificado por el Gobierno federal como jefe de plaza en Culiacán y uno de los principales generadores de violencia en la entidad.