Espera UCC reunión con Secretaría de Economía para plantear reactivación de comercio en Culiacán

La Unión de Comerciantes de Culiacán espera concretar una mesa de trabajo con el nuevo Secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, ante la necesidad de revitalizar la actividad comercial en la ciudad, golpeada por la crisis de seguridad.

Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la UCC, señaló que el funcionario ya ha iniciado acercamientos con organismos empresariales y confió que llegue su turno para presentar formalmente una estrategia que incluye 150 proyectos diseñados para la reactivación del municipio.

“Fuimos los primeros en solicitar formalmente que el Secretario de Economía acudiera a entrevistarse con los sectores económicos y así lo está haciendo. No nos ha tocado el turno, pero creemos que es una buena respuesta”, compartió.

Dentro de la agenda que se pretende discutir, indicó, destaca la solicitud de triplicar el presupuesto del programa Equipa.

Esta iniciativa busca dotar de herramientas tecnológicas, como equipos de cómputo y sistemas de inventario digital, a los negocios que aún operan bajo métodos tradicionales, permitiendo que cerca del 70 por ciento del sector logre dar el salto a la modernización.

“Estamos solicitando al menos 300 apoyos en el programa Equipa... prácticamente cerca del 70 por ciento de los micro y pequeños comerciantes aún siguen manejando la libretita para anotar sus ventas y necesitamos dar el paso tecnológico”.

Asimismo, propone la creación de un centro de cobro estatal y municipal en el primer cuadro de la ciudad con el objetivo de centralizar los trámites administrativos para atraer de nuevo el flujo de ciudadanos al Centro y, con ello, fomentar el consumo en los establecimientos de la zona.

Otras medidas, sugirió, incluyen el “Bono Emprende”, que busca condonar impuestos y permisos estatales y municipales durante el primer año de operaciones de nuevos negocios, así como la implementación de programas de empleo temporal para fortalecer la capacidad de compra de la población.

“El Bono Emprende es para apoyar a quien se anime a abrir un negocio en estos momentos, para que el primer año de ejercicio fiscal le sean condonados todos los pagos estatales o municipales”.

En ese sentido, señaló que la crisis económica actual, acentuada por la falta de ventas y la situación de inseguridad, no solo ha golpeado al comercio tradicional, sino que ha alcanzado a la competencia extranjera.

Estimó que de las 38 tiendas chinas que se establecieron en Culiacán en los últimos cuatro años, aproximadamente 15 han tenido que cerrar sus puertas definitivamente debido a la baja rentabilidad, incluyendo grandes almacenes conocidos en la localidad.

“De las 38 tiendas chinas han cerrado alrededor de 15 en toda la ciudad de Culiacán... al igual que el comercio local han tenido afectaciones muy fuertes en las ventas”.

Esta reducción, expresó, en la presencia de mercancía oriental ha aligerado la presión sobre el comercio local, el cual, sin embargo, sigue enfrentando retos mayúsculos como el crecimiento desmedido del ambulantaje y el costo de los arrendamientos.

“El ambulantaje creció más del 300 por ciento en estos dos últimos años... muchos comerciantes formales se fueron a la informalidad y también personas desplazadas de la zona rural por la violencia”.

Sánchez Beltrán adelantó que la UCC realizará un nuevo muestreo el próximo 15 de agosto para actualizar la cifra de establecimientos cerrados en el municipio.

“Ya son alrededor o arribita de más de 3 mil negocios formales e informales que se encuentran cerrados en el municipio de Culiacán”.