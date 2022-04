Esperan abogados que inicie juicio contra Estrada Ferreiro; no tiene tacto ni madurez política, dicen

Francisco Javier Villarreal Gastélum, presidente de la Federación de Colegios y Asociación de Abogados de Sinaloa, hizo un llamado hoy para que los diputados continúen con el juicio político contra el Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, debido a “muchas” cosas en las que ha incurrido.

El abogado también consideró que las opciones de hablar de Estrada Ferreiro para buscar una solución ya pasó, debido a que no tiene tacto ni madurez política.

“Los actos y omisiones son conocimiento de toda la sociedad, y ustedes como medios, de que sí ha cometido actos u omisiones que van en contra de la sociedad y de intereses de comercio, por la construcción, por el ambiente, muchas son en las que ha incurrido”, dijo.

“Entonces, el hecho de que el señor diga voy a hablar con el Presidente de la República pues, se está tardando ya aquí la situación está en qué momento lo va a ser, yo creo que primero va a escuchar al señor Gobernador y se dará cuenta el Presidente de la República, de que el Presidente Municipal es una persona que falta al respeto y desacata ordenamientos legislativos”.

También recalcó que destaca publicaciones ordenadas por el Gobernador, ya mostradas en el periódico oficial El Estado de Sinaloa.

“... es un desacato a la Constitución local, es un desacato al Ejecutivo y al Congreso del Estado”, expresó.

Lamentó además que Estrada Ferreiro utilice la autonomía del municipio como pretexto.

“... no le estamos desmereciendo la autonomía, pero no es absoluto; el Ayuntamiento se rige encabezado por el Presidente Municipal y un cabildo, que son los regidores, es como un especie de Congreso en pequeño, de parte del municipio, para efecto de consensar la aprobación y desaprobación de ciertos contratos, concesiones, o cualquiera acción que vaya a hacer el municipio”, explicó.

“Creo que aquí le está faltando, les falta un criterio político, tacto político, madurez política para efecto de sobrellevar las cosas o está esperando que paren el juicio político o está haciendo tiempo, o el mismo Congreso a vez para efecto de tener una salida elegante, ya sea como un cambio, ‘sabes qué renuncio y me das una secretaría’, desde luego que no vemos un futuro en él, una secretaría en el espacio del Ejecutivo, también una secretaría o una dirección o una jefatura a nivel federal, por aquí en el estado no creo que encaje”.

Villarreal Gastélum asegura que no encajaría en algún cargo en Sinaloa “por las situaciones” que él mismo ha motivando y generado .

“Públicamente lo ha dicho el señor Gobernador , el señor Presidente de la Jucopo también, todos son enemigos de él, yo creo que se está peleando con sus propia sombra, y lo que debe hacer este señor es asumir su responsabilidad”, expresó.