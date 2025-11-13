$!Esperan comerciantes, con esperanza, que sea un ‘Buen Fin’, pero a la sombra de la crisis en Culiacán

A pesar de que el sector comercial de Culiacán enfrenta una crisis económica severa, los comerciantes del Centro mantienen una proyección optimista respecto a los resultados que traerá el Buen Fin. La expectativa es que esta estrategia comercial que se organiza cada año genere un resultado positivo para el sector comercial y empresarial de Sinaloa y el municipio.







El presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, indicó que el optimismo se debe al repunte observado en festividades recientes como el Día de Muertos y Halloween, en la que los vendedores creían que eran celebraciones de poco compra, pero repuntó este año, generando un impacto positivo para los negocios. “Afortunadamente hemos estado observando que algunas fechas como lo fue el Día de Muertos con la detonación económica que se generó por las actividades en las escuelas y el tema del Halloween, que era una festividad que nosotros ya la creíamos muerta porque el año pasado no se generó y este año de alguna manera repuntó nuevamente”, señaló Sánchez Beltrán.







También compartió que a pesar de las proyecciones positivas para el Buen Fin, Culiacán pasa por una crisis económica muy severa. Se observa una disminución en el gasto y en el circulante de dinero, lo que inevitablemente impactará las ventas del último bimestre.





