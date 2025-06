Esperan en Culiacán un aumento del 10% en turismo durante este verano 2025

La Dirección de Turismo Municipal de Culiacán espera un incremento mínimo del 10 por ciento en la afluencia turística durante este periodo vacacional de verano 2025.

Este jueves, el Ayuntamiento de Culiacán anunció diversos eventos y cursos de verano dirigidos a niños, niñas y adolescentes.

“Yo esperaría mínimamente un 10 por ciento”, dijo la directora de Turismo.

Indicó que para este periodo vacacional esperarán hasta contar con cifras actualizadas sobre la derrama económica para compartirlas públicamente.

“Las derramas económicas, a mí en lo personal no me gusta decirles un número que yo no tengo ahorita claro pero siempre al terminar el periodo vacacional, como les digo, me pongo en coordinación con las demás áreas, me mandan sus estadísticas y en base a eso, la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio nos ponemos a analizar el tema de la derrama económica y se las compartimos con todo el gusto”, dijo.

La expectativa de derrama económica, señaló, podría ser un poco más alta que la obtenida el año 2024, a partir de la idea de que este 2025 más familias se queden en la ciudad.

“Queremos que se mantenga la derrama económica que estuvo el año pasado.

“Yo pienso que va a ser un poco más, porque muchas personas están pensando en quedarse en la ciudad entonces van a buscar a donde ir y qué atractivos visitar y eso nos ayuda mucho en la activación económica”, mencionó.