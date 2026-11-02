Esperan hasta 110 mil visitantes en panteones de Culiacán por el Día de Muertos

Una afluencia de hasta 110 mil personas esperan recibir los panteones de Culiacán durante las celebraciones del Día de Muertos, luego de que el domingo 1 de noviembre acudieran alrededor de 35 mil visitantes a los diferentes camposantos del municipio, informó Celso Armenta Pérez.

Detalló que durante la primera jornada se registraron cinco casos de deshidratación en distintos panteones de la ciudad, aunque aseguró que hasta el momento el operativo se ha desarrollado con saldo blanco.

“Hasta el momento de saldo blanco, ayer hubo una afluencia de 35 mil personas, se presentaron cinco casos de deshidratación en algunos panteones de la ciudad”, informó.

Para este lunes 2 de noviembre, las autoridades municipales esperan la llegada de aproximadamente 75 mil personas más, con lo que estiman alcanzar una afluencia total de 110 mil visitantes durante ambas jornadas.

La atención se realiza mediante un operativo coordinado entre los tres niveles de Gobierno, con participación de elementos de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos, quienes mantienen recorridos y atención a las personas que acuden a visitar a sus familiares.

“Tenemos seguridad, los tres niveles de gobierno entre los campos santos, además de Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos”, señaló Armenta Pérez.

Explicó que Culiacán cuenta con 85 panteones, de los cuales 70 son ejidales y se encuentran distribuidos en las sindicaturas; 14 corresponden a concesiones particulares y siete son municipales.

Entre estos últimos se encuentran el panteón 21 de Marzo, el Civil, San Juan, La Lima, Loma de Rodriguera, Bachigualato y el del Barrio.

Armenta Pérez indicó que el operativo por el Día de Muertos continuaría este lunes, de las 7:00 a las 18:00 horas, con recorridos de limpieza, mantenimiento y seguridad. También pidió a la ciudadanía respetar los horarios de atención de los camposantos.

“Invitamos a la ciudadanía que respete el horario de atención de los campos santos, que es de 7:00 de la mañana a las 6:00 de la tarde”, expresó.

Añadió que se intensificaron las labores de limpieza, mantenimiento y atención ciudadana en los diferentes panteones del municipio.

“Hemos intensificado las labores pues de limpieza, mantenimiento y atención ciudadana dentro de los diferentes panteones del municipio”, puntualizó.