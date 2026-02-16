$!Esperan mañanas frías en la sierra de Sinaloa por frente frío

El clima en Sinaloa presenta un nuevo frente frío que comienza su aproximación al noroeste del País, el Estado permanece bajo la influencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, generando mañanas gélidas en la sierra de Sinaloa.

Este fenómeno es el responsable de que prevalezcan los cielos despejados y de que el calor no ceda por las tardes, con temperaturas máximas que continuarán alcanzando valores de entre 30 y 34 grados.

Sin embargo, el descenso en las temperaturas para las primeras horas del martes en las zonas de sierra que limitan con Chihuahua, se pronostican temperaturas mínimas de entre 4 y 9 grados.

En municipios como Choix y Badiraguato, el termómetro también marcará niveles bajos, oscilando entre los 9 y 14 grados.

En municipios del norte y centro como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, las temperaturas mínimas irán de los 11 a los 15 grados.

En Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, se esperan temperaturas entre 13 y 17 grados.

Además del frío serrano, las autoridades meteorológicas advierten sobre la posible formación de bancos de niebla al amanecer del martes en municipios del centro y norte de Sinaloa, fenómeno que podría verse acompañado de rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Pronóstico para Culiacán