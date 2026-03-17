$!Esperan una jornada de calor en varias regiones de Sinaloa

Sinaloa se encuentra bajo la influencia de un sistema anticiclónico en los niveles medios de la atmósfera, lo que mantendrá cielos despejados y un ambiente caluroso en prácticamente toda la entidad.

Este fenómeno meteorológico es el responsable de que las temperaturas comiencen a repuntar significativamente, especialmente en las zonas norte y centro del Estado, y se advierte que a partir de este jueves podría dar inicio una onda de calor, lo que intensificará aún más las temperaturas

De acuerdo con el reporte meteorológico, los termómetros alcanzarán sus niveles más altos, de entre 34 y 38 grados, en los municipios de El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Mocorito y Culiacán.

En otros municipios como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Badiraguato, Navolato, Cosalá y San Ignacio, las máximas oscilarán entre los 32 y 36 grados, manteniendo un clima cálido durante la jornada.

Municipios como Angostura, Eldorado, Elota, Concordia y Rosario tienen temperaturas máximas entre 30 y 34 grados.

Para Mazatlán y Escuinapa alcanzarán sus niveles más altos entre 28 y 32 grados.

Asimismo, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar de los 30 a los 50 kilómetros por hora en diversas zonas del Estado.



Pronóstico para los próximos días en la capital