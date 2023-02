“Estimados amigos quisiera poder seguir informando como lo había hecho antes en tiempo y firme, pero tengo la gran limitante de falta recursos para ello. Ya que hay que pagar señal de satélite, equipo de cómputo y salario. Ya hemos intentado buscar fondos pero no ha funcionado, la opción buscar fondos con los medios de comunicación, asociaciones agrícolas y todo aquella sociedad o asociación o empresa privada. La idea es conseguir 600,000 anuales. Alguna idea, son bien recibidas todas y cada una de ellas”, se establece en la publicación.

El pasado 19 de enero se reveló que por motivos presupuestales Espinosa Luna dejó el Centro de Ciencias, en donde se encargaba del proyecto de Red Sísmica Sinaloense y Monitoreo Meteorológico.

“Les informo que ya no continuare trabajando en el Centro de Ciencias de Sinaloa por motivos presupuestales, les agradezco a las autoridades del CCS y de CONFIE la oportunidad de haber trabajado este año. Les agradezco a todos ustedes y a la vez les indico que continuare hasta donde me sea posible publicando en mi Fan Page de Juan Espinosa Luna-Métodos Geofísicos Aplicados. Me despido dejando la estadística de resultados en mi año de trabajo en el CCS”, publicó en las redes sociales de la institución.