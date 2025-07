Está bien que Gabinete de Seguridad venga a Sinaloa, pero con información real; no hay reactivación económica: Diputada

CULIACÁN._ Las visitas por parte del Gabinete de Seguridad federal a Sinaloa son positivas, pero que aporten información real sobre la situación que atraviesa el estado, apuntó la Diputada local Paola Gárate Valenzuela, tras la reunión de mandos de seguridad el pasado 20 de julio en Culiacán.

La Legisladora cuestionó que autoridades como el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Óscar Rentería Schazarino, afirmó que hay una reactivación de la vida nocturna de Sinaloa y puntualmente de Culiacán.

En cambio, dijo, deben admitir que la crisis de seguridad no ha sido controlada por las corporaciones.

“Claro que está bien que venga, pero el problema es ¿a qué vienen? ¿a dar conferencias de prensa? Está bien, pero lo importante es que den información real, verídica, no alejada completamente de la realidad.

“No hay una reactivación en realidad, quisiéramos que la hubiera, la necesitamos tenerla, porque no queremos más pérdida económica, no queremos más pérdida de empleo, no queremos que más negocios cierren, sin embargo, aún se tiene que reconocer primero el problema y es lo que la gente clama, exige”, reclamó.

Gárate Valenzuela advirtió que pese a que se han prometido nuevas estrategias para recuperar la tranquilidad en el estado, las autoridades no han demostrado tener el control sobre la situación de inseguridad que se vive.

En ese sentido, subrayó que no es un asunto de confrontarse como bandos políticos, sino de señalar la falta de acciones puntuales para atender la ola de violencia.

“Ni modo que digan que es el PRIAN o que somos los neoliberales o que hay un complot en contra de ellos. Es que no tienen el control de esta situación, que no hay una estrategia integral.

“Además se prometió una estrategia distinta y no hemos visto esa estrategia distinta, vamos de promesa en promesa y no vemos los hechos”, criticó.