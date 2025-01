Está en investigación federal el centro de monitoreo clandestino ubicado en Culiacán: Gobernador

El centro de videovigilancia clandestino que fue localizado en Culiacán, y que era operado por una facción del crimen organizado, se encuentra bajo una investigación federal para conocer cómo operaba, apuntó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Este martes fue localizado en la colonia Las Quintas un centro de monitoreo clandestino que funcionaba con cámaras de videovigilancia en la vía pública para vigilar la ciudad.

El espacio imitaba el funcionamiento del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Sinaloa.

“Si hay complicidades, si hay alguna u otra cosa, tiene que salir en la investigación. Hay ministerios públicos federales exclusivamente haciendo el trabajo el día que se hizo tanto la detención como el decomiso, el aseguramiento”, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Rocha Moya admitió que la autoridad estatal no tiene información sobre este espacio, y que se desconoce qué facción se encuentra involucrada.

El aseguramiento del espacio se realizó por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y dejó un saldo de seis personas detenidas, cinco armas largas aseguradas, cuatro armas cortas, 18 cargadores, artefactos explosivos improvisados y dos vehículos, además un inmueble mantenía funciones de centro de monitoreo y está vinculado a múltiples cámaras colocadas en puntos estratégicos de Culiacán.

Por su parte el Secretario General de Gobierno Feliciano Castro Meléndrez negó que el funcionamiento del centro de monitoreo clandestino comprometa o esté ligado al Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Sinaloa.

“Ese centro de comunicación que detecta y asegura la autoridad federal, de la delincuencia no es, no tiene conexión con el C4, el C4 tiene las medidas de seguridad para que este no sea vulnerado como tal, no hay riesgo alguno”, expresó.