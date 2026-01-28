Esta es la trayectoria política de Sergio Torres Félix

Sergio Torres Félix, nacido el 5 de junio de 1966 en Culiacán, fue Presidente Municipal de Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2016, periodo durante el cual encabezó la campaña de gobierno denominada Al 100 por Culiacán.

También fue Diputado federal por el Séptimo Distrito en la 62 Legislatura, integrante de la Comisión de Hacienda.

Torres Félix inició su carrera política como miembro del Partido Revolucionario Institucional, donde ocupó la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI en Culiacán en 2005.

Posteriormente se unió a Movimiento Ciudadano, donde actualmente es el coordinador estatal en Sinaloa.

Elizabeth Montoya Ojeda, nacida el 24 de octubre de 1970 en Culiacán, es egresada de la Licenciatura en Sistemas Computacionales.

Inició su carrera en el Ayuntamiento de Culiacán a los 16 años como recepcionista y posteriormente trabajó en la Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Ingresos, Obras Públicas e Informática.

Fue candidata a la Presidencia Municipal de Culiacán por Movimiento Ciudadano y se desempeñó como Secretaria General del Organismo Nacional de Mujeres Priistas en Culiacán.

Posicionamiento crítico previo de Torres Félix

Sergio Torres Félix ha mantenido una postura crítica respecto a la situación de seguridad en Sinaloa durante las semanas previas al ataque.

El 21 de enero de 2026, el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa lamentó el asesinato de un policía municipal cuyo cuerpo fue abandonado en las inmediaciones del Congreso del Estado.

Torres Félix expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros del agente asesinado, y exigió a los tres niveles de Gobierno acciones concretas para mejorar los índices de seguridad en Sinaloa.

“Nos debe alertar, ofender y exigir a las autoridades mayores resultados, ya no hallamos la forma en pedirle a las autoridades resultados”, declaró.

El dirigente expresó que ese acto representaba un reto directo de la delincuencia organizada hacia las autoridades, por lo que urgió a replantear las estrategias y políticas públicas en materia de seguridad.

Afirmó que las medidas actuales no estaban dando los resultados que las familias sinaloenses necesitan y merecen.



Salida del Congreso

El ataque contra los Diputados de Movimiento Ciudadano ocurrió minutos después de que ambos diputados se salieran del Congreso del Estado de Sinaloa.

A las 11:00 horas, se presentó Joaquín Alberto Landeros Guicho, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, en su comparecencia correspondiente al análisis del cuarto año de Gobierno de Rubén Rocha Moya.

Torres Félix fue el primer Diputado en participar durante el proceso de cuestionamiento al funcionario sobre el tema de los endeudamientos.

Ambos legisladores se retiraron antes de que concluyera la comparecencia, porque presuntamente tenían un compromiso.