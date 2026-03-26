Esta Semana Santa se activa en Sinaloa la Estrategia “La Escuela es de Todas y Todos”

Culiacán, Sinaloa, a 26 de marzo de 2026.- La Secretaria de Educación Pública y Cultura, Lic. Gloria Himelda Félix Niebla, puso en marcha la Estrategia Estatal “La Escuela es de Todas y Todos”, que busca, a través de la participación ciudadana, detectar e inhibir actos de vandalismo y robos en los planteles escolares durante este periodo de vacaciones de Semana Santa, del 30 de marzo al 10 de abril.

En el arranque, celebrado en la Escuela Secundaria General No. 2 “Antonio Rosales Flores”, la Secretaria de Educación consideró fundamental la participación de los comités de vecinos de las colonias donde se ubican las escuelas. Anunció que, a través del operativo de seguridad en los municipios del estado, participarán alrededor de 4 mil elementos, quienes mantendrán rondines constantes en las inmediaciones de los planteles.

“Los comités de vecinos están ubicados justamente en las inmediaciones de cada plantel educativo; ellos pueden advertir si hay alguna circunstancia o movimiento anormal. Pídanles el apoyo a los vecinos para que estén atentos vía estructura educativa; nos ha funcionado muy bien el hecho de que se involucren y creo que esta no será la excepción”, señaló la funcionaria.

“Es importante decir que este resguardo de nuestros planteles es elemental para que, al regreso, estemos en las mismas condiciones en que los dejamos; que el retorno a clases sea no solo en tiempo, sino ordenado y sin contratiempos. Nuestro Gobernador, el Dr. Rubén Rocha Moya, está enterado de este evento y dará seguimiento al operativo desde la Mesa Estatal de Construcción de Paz que diariamente sesiona en el estado”, puntualizó.

En su mensaje a las y los adolescentes, los invitó a disfrutar de este periodo vacacional en familia, para retomar sus estudios a partir del lunes 13 de abril, rumbo a la última fase del Ciclo Escolar 2025-2026.

Por su parte, la Directora de Vinculación Social, M.C. Mónica Echeagaray Rojas, detalló que el objetivo general es resguardar y vigilar los planteles escolares, a fin de inhibir o disminuir el vandalismo y el robo mediante la participación ciudadana.

A través de esta estrategia, cada escuela activa el Comité de Protección, Seguridad y Resguardo Escolar, organizando al personal para establecer guardias durante el asueto. De igual manera, se involucra a la comunidad para que, en caso de detectar emergencias, se comuniquen a los teléfonos de la Secretaría de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, al 911 o mediante la aplicación SOS.

Estuvieron presentes la Subsecretaria de Educación Básica, Dra. Silvia Evelyn Ward Bringas; la Subsecretaria de Planeación Educativa, M.C. Paulina Peña Payán; la Titular de la Oficina de Enlace Educativo SEP, Profa. Guadalupe de la Rosa Zatarain; la Coordinadora Académica de Educación Básica, Mtra. Beatriz Elizabeth Cano Félix; la Directora del Plantel, Profa. Francis Lizette Echavarría; y, en representación de los alumnos, los jóvenes Valeria Fierro Peña y Héctor Leonel Torres Estrella.